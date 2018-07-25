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Танцевальный марафон для участников программы «Московское долголетие» пройдет в «Сокольниках» 27 июля
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Танцевальный марафон для участников программы «Московское долголетие» пройдет в «Сокольниках» 27 июля 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: Mos.ru
Танцевальный марафон для участников программы «Московское долголетие» пройдет в столичном парке «Сокольники» 27 июля 2018 г. Об этом сообщает официальный сайт мэра Москвы.
«Танцевальный марафон пройдет 27 июля в парке «Сокольники». Его устроят для участников проекта «Московское долголетие», которые представят на соревнованиях танцевальные программы различных уровней: начинающих (по 24 человека от каждого округа), продвинутых (по 12 пар от каждого округа) и мастеров (по 12 пар от каждого округа). Марафон станет крупнейшим мероприятием этого лета, организованным специально для москвичей старшего возраста. На празднике выступят ВИА «Самоцветы», Анжелика Агурбаш, Марк Тишман, Диана Гурцкая, Николай Рябуха, Romanoff Show, Евгений Кунгуров, Станислав Попов. Ведущие концерта — диктор Центрального телевидения Гостелерадио СССР, народная артистка РСФСР Анна Шатилова и радиоведущий Игорь Богданов. Начало марафона — в 10:00», — говорится в сообщении.
Соревнования будут проходить по классической схеме чемпионатов по бальным танцам. Особенность марафона в том, что сначала состоятся окружные состязания, а победители будут сражаться на общегородском уровне.
«Стартует марафон с сольных выступлений. На сцену выйдут начинающие танцоры. Они покажут два танца — медленный вальс и ча-ча-ча. Танцоры продемонстрируют базовые движения этих танцев, а профессиональное жюри оценит уровень участников. Любители (продвинутые танцоры) также продемонстрируют два танца по программе — европейской или латиноамериканской. Завершат состязания мастера, которые станцуют джайв и танго. По итогам конкурса жюри определит обладателей трех призовых мест в каждой подгруппе», — отмечается в материале.
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