Танцевальный марафон для участников программы «Московское долголетие» пройдет в «Сокольниках» 27 июля

Танцевальный марафон для участников программы «Московское долголетие» пройдет в столичном парке «Сокольники» 27 июля 2018 г. Об этом сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Соревнования будут проходить по классической схеме чемпионатов по бальным танцам. Особенность марафона в том, что сначала состоятся окружные состязания, а победители будут сражаться на общегородском уровне.

«Стартует марафон с сольных выступлений. На сцену выйдут начинающие танцоры. Они покажут два танца — медленный вальс и ча-ча-ча. Танцоры продемонстрируют базовые движения этих танцев, а профессиональное жюри оценит уровень участников. Любители (продвинутые танцоры) также продемонстрируют два танца по программе — европейской или латиноамериканской. Завершат состязания мастера, которые станцуют джайв и танго. По итогам конкурса жюри определит обладателей трех призовых мест в каждой подгруппе», — отмечается в материале.