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Джайв, танго, ча-ча-ча: «Московское долголетие» проведет танцевальный марафон
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Джайв, танго, ча-ча-ча: «Московское долголетие» проведет танцевальный марафон 

Mos.ru 24 минуты назад
Фото: Mos.ru
Танцевальный марафон пройдет 27 июля в парке «Сокольники». Его устроят для участников проекта «Московское долголетие», которые представят на соревнованиях танцевальные программы различных уровней: начинающих (по 24 человека от каждого округа), продвинутых (по 12 пар от каждого округа) и мастеров (по 12 пар от каждого округа). Марафон станет крупнейшим мероприятием этого лета, организованным специально для москвичей старшего возраста.
На празднике выступят ВИА «Самоцветы», Анжелика Агурбаш, Марк Тишман, Диана Гурцкая, Николай Рябуха, Romanoff Show, Евгений Кунгуров, Станислав Попов. Ведущие концерта — диктор Центрального телевидения Гостелерадио СССР народная артистка РСФСР Анна Шатилова и радиоведущий Игорь Богданов. Начало марафона — в 10:00.
Выберет жюри
Соревнования будут проходить по классической схеме чемпионатов по бальным танцам. Особенность марафона в том, что сначала состоятся окружные состязания, а победители будут сражаться на общегородском уровне.
Стартует марафон с сольных выступлений. На сцену выйдут начинающие танцоры. Они покажут два танца — медленный вальс и ча-ча-ча. Танцоры продемонстрируют базовые движения этих танцев, а профессиональное жюри оценит уровень участников.
Любители (продвинутые танцоры) также продемонстрируют два танца по программе — европейской или латиноамериканской. Завершат состязания мастера, которые станцуют джайв и танго. По итогам конкурса жюри определит обладателей трех призовых мест в каждой подгруппе.
Флешмоб по зумбе
Между блоками соревнований для всех желающих будут организованы массовые мастер-классы под руководством преподавателей и известных профессиональных танцевальных пар. А перед церемонией награждения состоится массовый флешмоб по зумбе.
Гости парка также смогут посетить сценическую площадку, где пройдет музыкальный концерт с участием популярных артистов, музыкальных коллективов и профессиональных танцоров.
Как ожидается, в мероприятии примут участие более трех тысяч человек. Вход свободный.
Все о проекте «Московское долголетие»
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