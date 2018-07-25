Ещё
В Ростове на время матча «Ростов — Ахмат»изменять схему
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Ростове на время матча «Ростов — Ахмат»изменять схему 

Ростовские Вести 22 минуты назад
Как сообщил Департамент транспорта донской столицы, в целях обеспечения транспортного обслуживания жителей города во время проведения футбольного матча «Ростов» — «Ахмат» на стадионе «Ростов-Арена» 28.07.2018, работа общественного транспорта по автобусным маршрутам №№ 1, 3, 3а, 5, 7, 16, 22, 26, 34, 35, 35а, 42, 45, 46, 47, 49, 51, 58, 60, 65, 67, 70, 71, 78, 80, 83, 90, 98, 99 будет организована до 01:00 следующего дня. Также 28.07.2018 с 18:00 до 01:00 4 графиков автобусного маршрута № 39 будут курсировать по укороченной схеме до остановочного пункта «Городской пляж» и 1 график — по полной схеме.
Ростовские Вести: последние новости
OneTwoTrip определил самые дешёвые и самые дорогие направления перелетов внутри РФ МЧС: в Ростовской области ожидается резкое ухудшение погодных условий Во всех маршрутках АТП-5 можно оплатить проезд транспортной картой
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия и Китай нашли «ахиллесову пяту» США88
Раскрыта правда о «Посейдоне»67
Назван способ уничтожить гиперзвуковой «Авангард»
В смерти актера Исакова обвинили врачей13
Украинцев оставили без пенсий126
Видео
01:13
Назван способ уничтожить гиперзвуковой «Авангард»
Оружие
00:47
Россия и Китай нашли «ахиллесову пяту» США
Экономика США
03:20
Путин дал добро на новый мегамост
Политика
00:40
Трамп обрушил рубль
Экономика Рынки
02:38
Голикова сообщила о новых сроках индексации пенсий
Личный счет Экономика
03:26
За «Слава Украине» бойцу в Донбассе сломали челюсть
Украина В мире
01:00
Бузова попала в аварию
Шоу-бизнес
02:20
Россия стянула военную технику к западным рубежам
Армия Войска
00:56
Умер советник Путина
Политика Другое
02:57
Израиль сбил самолет
Армия Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение