В Ростове на время матча «Ростов — Ахмат»изменять схему

Как сообщил Департамент транспорта донской столицы, в целях обеспечения транспортного обслуживания жителей города во время проведения футбольного матча «Ростов» — «Ахмат» на стадионе «Ростов-Арена» 28.07.2018, работа общественного транспорта по автобусным маршрутам №№ 1, 3, 3а, 5, 7, 16, 22, 26, 34, 35, 35а, 42, 45, 46, 47, 49, 51, 58, 60, 65, 67, 70, 71, 78, 80, 83, 90, 98, 99 будет организована до 01:00 следующего дня. Также 28.07.2018 с 18:00 до 01:00 4 графиков автобусного маршрута № 39 будут курсировать по укороченной схеме до остановочного пункта «Городской пляж» и 1 график — по полной схеме.