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В Молжаниновском районе начали ремонтировать помещения поликлиники № 45
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В Молжаниновском районе начали ремонтировать помещения поликлиники № 45 

Mos.ru 20 минут назад
Фото: Mos.ru
Там откроют кабинеты врача общей практики и педиатра. Также приводят в порядок помещение, где будет находиться молочно-раздаточный пункт. Кабинеты расположатся на первых этажах зданий по адресу: Синявинская улица, дом 11, корпуса 7 и 13.
Строители уже выполнили демонтажные работы, залили стяжки пола. Сейчас они монтируют перегородки, инженерные сети, штукатурят стены. Специалисты будут прокладывать системы вентиляции и кондиционирования, займутся противопожарной безопасностью. Еще в помещениях заменят окна, двери и проведут отделочные работы. Для маломобильных групп граждан установят пандус.
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В проектах переоборудования помещений учли санитарные требования как к планировке и отделке, так и к материалам, которые используют в работе.
Дополнительные кабинеты врачей будут работать в две смены. Это существенно улучшит медицинское обслуживание жителей района. При кабинетах врача общей практики и педиатра будут прививочные, процедурные и перевязочные, а также необходимые технические помещения и зоны ожидания для пациентов.
В молочно-раздаточном пункте москвичи смогут получать пять тысяч порций питания в сутки. Он будет работать без выходных. Там сделают саму раздаточную, зону хранения продуктов с холодильной камерой, вестибюль для посетителей и технические помещения для персонала.
Площадь поликлинического отделения — 307 квадратных метров, а молочно-раздаточного пункта — 44 квадратных метра.
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