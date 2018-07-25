Ещё
Ремонт поликлиники №45 начался на севере столицы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ремонт поликлиники №45 начался на севере столицы 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: РИАМО
Ремонт помещений поликлиники №45 стартовал в районе Молжаниновский на севере столицы, сообщает официальный сайт мэра Москвы.
«В Молжаниновском районе начали ремонтировать помещения, которые передали поликлинике №45. Там откроют кабинеты врача общей практики и педиатра. Также приводят в порядок помещение, где будет находиться молочно-раздаточный пункт. Кабинеты расположатся на первых этажах зданий по адресу: ул. Синявинская, д. 11, корп. 7 и корп. 13», — говорится в сообщении.
Отмечается, что строители уже выполнили демонтажные работы, залили стяжки пола. В настоящее время они монтируют перегородки, инженерные сети, штукатурят стены. Специалисты будут прокладывать системы вентиляции и кондиционирования, займутся противопожарной безопасностью. Еще в помещениях заменят окна, двери и проведут отделочные работы. Для маломобильных групп граждан установят пандус.
Агентство «Москва»: последние новости
Танцевальный марафон для участников программы «Московское долголетие» пройдет в «Сокольниках» 27 июля Более 500 навигационных объектов на трех языках установили в музее-заповеднике «Царицыно» Студенты МГУ нашли на Урале тайник палеолитического художника
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Назло санкциям: российский газ уплыл в США
Американцы увидели «бессмертного русского» и пришли в ужас25
Россия нашла «ахиллесову пяту» США198
Музыкант плюнул в фанатку пивом и спас ей жизнь10
По пути из Новосибирска в Томск пропал самолет2
Видео
04:20
Назло санкциям: российский газ уплыл в США
Экономика Статьи
01:13
Назван способ уничтожить гиперзвуковой «Авангард»
Оружие
00:47
Россия нашла «ахиллесову пяту» США
Экономика США
03:20
Путин дал добро на новый мегамост
Политика
00:40
Трамп обрушил рубль
Экономика Рынки
02:38
Голикова сообщила о новых сроках индексации пенсий
Личный счет Экономика
03:26
За «Слава Украине» бойцу в Донбассе сломали челюсть
Украина В мире
01:00
Бузова попала в аварию
Шоу-бизнес
02:20
Россия стянула военную технику к западным рубежам
Армия Войска
00:56
Умер советник Путина
Политика Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение