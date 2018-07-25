Ремонт поликлиники №45 начался на севере столицы

Ремонт помещений поликлиники №45 стартовал в районе Молжаниновский на севере столицы, сообщает официальный сайт мэра Москвы

«В Молжаниновском районе начали ремонтировать помещения, которые передали поликлинике №45. Там откроют кабинеты врача общей практики и педиатра. Также приводят в порядок помещение, где будет находиться молочно-раздаточный пункт. Кабинеты расположатся на первых этажах зданий по адресу: ул. Синявинская, д. 11, корп. 7 и корп. 13», — говорится в сообщении.

Отмечается, что строители уже выполнили демонтажные работы, залили стяжки пола. В настоящее время они монтируют перегородки, инженерные сети, штукатурят стены. Специалисты будут прокладывать системы вентиляции и кондиционирования, займутся противопожарной безопасностью. Еще в помещениях заменят окна, двери и проведут отделочные работы. Для маломобильных групп граждан установят пандус.