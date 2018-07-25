Под охраной государства: «пряничный» домик в Ружейном переулке стал памятником архитектуры

Доходный дом купца Николая Титова в Ружейном переулке, дом 2а, признали объектом культурного наследия регионального значения. Это каменное четырехэтажное здание, построенное в 1914 году по проекту архитектора Михаила Исакова. Дом во многом сохранил свой первоначальный облик.

«Хорошо сохранилось декоративное оформление фасадов дома, а также некоторые элементы интерьера. Так, внутри доходного дома остались оригинальные лестницы, украшающие парадную часть здания. Интересно, что здание в Ружейном переулке — одно из немногих известных построек в Москве авторства архитектора Михаила Исакова, который после революции 1917 года работал в инвентаризационной конторе», — рассказал руководитель столичного Департамента культурного наследия Алексе​й Емельянов

Статус объекта культурного наследия обеспечивает доходному дому в Ружейном переулке охрану государства. Любые ремонтные или реставрационные работы проводятся только под контролем и после согласования с Департаментом культурного наследия. Здание запрещено сносить, а исторический облик нельзя нарушать.

«Это здание интересно для нас не только с архитектурной, но и в некоторой степени с археологической точки зрения. В этом доме в 20-е годы прошлого века жили известный археолог Павел Дмитриев и его жена, работавшая в Оружейной палате, Елена Липеровская. Она проводила археологические исследования у села Песковатого Белевского уезда, на территории Зарайского кремля, в Минусинской котловине и других местах. А Павел Дмитриев занимался исследованием археологии Урала. Именно он открыл стоянки древнего человека», — добавил Алексей Емельянов.

Оформление памятника характерно для русской архитектуры XVI–XVII веков и придает доходному дому «пряничный» облик. Парадный вход находится со стороны переулка, на каждом этаже дома располагалось по две квартиры. Вход в здание оформлен парными фигурными колонками и завершен треугольным фронтоном с «сухариками» — небольшими прямоугольными выступами. Окна главного фасада декорированы наличниками. На уровне четвертого этажа здание украшено декоративными поясами кронштейнов, широким поребриком и венчающим профилированным карнизом.

Крыша выполнена в виде шатра, по ее углам располагаются две наугольные шатровые башенки с поясами «сухариков», два чердачных окна обрамлены резными наличниками.

От флигеля до усадьбы в стиле классицизма: истории московских реставраторов

Первоначально в западной части здания был организован проезд к церкви Рождества Богородицы, которая располагалась во дворе, однако она была разобрана в 1933 году. На ее месте построили детский сад и школу, а проезд заложили. До реконструкции 1960-х годов в здании были квартиры, однако во время ремонта в нем поменяли перекрытия, установили лифт и приспособили помещения под общежития.

Работа по сохранению и восстановлению памятников архитектуры в столице ведется постоянно. Список объектов культурного наследия регулярно пополняется: только за последние семь лет охранный статус получили около 700 памятников. Из них более 370 — это выявленные объекты культурного наследия, а порядка 325 — объекты культурного наследия как федерального, так и регионального значения.