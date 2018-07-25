Ученые предполагают, что Лабытнанги люди облюбовали еще пять тысяч лет назад

Теперь у города-спутника Салехарда есть повод для исторической гордости. Древние сокровища археологи обнаружили возле Лабытнанги вопреки ожиданиям и наследству 20-го века.

— Может ли быть, что здесь пять тысяч лет назад проводили какие-то обряды, и место уже тогда считалось сакральным? — интересуюсь у Ирины Чикуновой , старшего научного сотрудника сектора археологии Института проблем освоения Севера Тюменского научного центра СО РАН

— Об этом можно было бы говорить, если бы не 20 век, который здесь буквально все «снес», — говорит кандидат исторических наук.

ХХ век перемолол древние останки

Собеседница отмечает, что поначалу было страшно приступать к раскопкам. На ныне свободном месте, где находится археологический памятник «Поселение Лабытнанги — 1 (»Комяцкая деревня»)», еще недавно стояла школа, построенная в 20-х годах прошлого века. В мае ее снесли, разобрать останки строения помогли волонтеры. Торчащие из грунта деревянные сваи еще напоминают об архитектуре советской эпохи. А в нескольких шагах от них — лиственницы, те самые, что фигурируют в названии города. Осталось только три ствола, но о священности места свидетельствуют разноцветные ленточки, повязанные на ветках соседних деревьев.

В руки археологов, которые на этой неделе заканчивают свои работы, поначалу попадали «реликвии» из недавнего прошлого: чернильницы, кусок пластинки, различные пузыречки, резиновая игрушка, домино, облицовочная плитка и даже крышка от какой-то емкости с надписью «завтраки, стол №…». В общем, в глубину веков и тысячелетий Чикунова со своими помощниками пробивалась через наследство современности.

— Древний культурный слой оказался сильно покалеченным, но на некоторых участках он все же остался, — обнадежила Ирина Чикунова.

«Копать» вглубь археологам помогают волонтеры, самый младший из них — четвероклассник

По следам доисторических северян

Большая часть из найденных артефактов — фрагменты керамики, которая попадалась вперемешку со строительным мусором. Основная масса датируется Средневековьем. Орнамент схож с керамикой, найденной на археологических памятниках «Ярте-6» и «Усть-Васьеган-I», но есть и отличие — канелюры, располагающиеся по венчику.

Огромной удачей собеседница «Красного Севера» считает находку развалов керамического сосуда, датируемого 3 тысячелетием до н. э. На его фрагменты археологи наткнулись рядом с очагом, который удивительным образом сохранился на месте, где ранее стояла школа. В копилке «сокровищ» — топорик из змеевика, также принадлежащий к эпохе энеолита, каменные наконечники и орудие, которое, возможно, использовалось для охоты.

Ирина Чикунова рассказала, что на памятнике встречается много камней со следами обработки. Здесь же солидное количество костей, но идентифицировать их (то ли это останки из древности, то ли «следы» двадцатого века) могут только зоологи

Откуда первопроходцы?

По мнению Ирины Чикуновой, люди, пришедшие сюда пять тысяч лет назад, скорее всего, оленеводы-кочевники. Они использовали возвышенность на берегу протоки Выл-Посл как временную стоянку.

— Если бы речь шла о поселении рыбаков, то нашлось бы намного больше следов их жизнедеятельности: попадались бы грузила, поплавки, может, и сеть, как это было на поселении «Горный Самотнел — 1», а на керамике встречались бы орнаменты, свидетельствующие о роде занятий, — отметила специалист, подчеркнув интересную деталь. На памятнике фиксируется только два периода — это энеолит и Средневековье. А все, чтобы было в промежутке, — как белое пятно.

Предполагается, что в эпоху энеолита древние люди (как они себя называли и откуда пришли — самая большая загадка), вероятно, освоив эти земли, никого больше сюда не пускали. Еще одна версия — на популярность этого места в промежуток от энеолита до Средневековья повлияли климатические метаморфозы. Постоянные же обитатели поселения, по гипотезе ученого, появились в Средневековье.

Ирина Чикунова признается, что, несмотря на трудности и аварийное состояние памятника, раскопки ее не разочаровали.

— Если честно, я думала, что будет хуже, но материал есть, и он показательный. По нему уже однозначно можно заключить, что не только Салехарду с его «Усть-Полуем», но и Лабытнанги есть чем гордиться. И если поискать вокруг, возможно, найдутся не менее значимые для города объекты, — отметила она.

КСТАТИ

Молодежь составляет «Дневник археолога»

В раскопках участвовали волонтеры, которых собрал под свое крыло проект местного музея.

Курирует добровольцев Ингрид Сафронова, специалист по учету и хранению фондов городского краеведческого музея. Она рассказала, что музей реализует проект «Дневник археолога». Заявки от желающих принимались с конца апреля. Анкеты прислали 30 добровольцев-школьников. Однако самих раскопок в июле дождались не все, сказался сезон отпусков и каникул.

— Постоянно на раскопки приходили десять человек, четверо из них — с самого начала и до конца трудились целыми днями. Ребята очень увлеклись тем, что могут прикоснуться к истории, тем более для старшеклассников это может стать хорошим заделом для профориента-ции, — прокомментировала Ингрид Сафронова.