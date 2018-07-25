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NHK: Япония отложила размещение системы ПРО Aegis Ashore из-за недовольства населения
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NHK: Япония отложила размещение системы ПРО Aegis Ashore из-за недовольства населения 

ТАСС 19 минут назад
ТОКИО, 25 июля. /ТАСС/. Министерство обороны Японии приняло решение на время отложить начало процесса размещения комплекса ПРО Aegis Ashore в префектурах Ямагути и Акита. Об этом в среду сообщило общественное телевидение NHK.
Отмечается, что в четверг ожидалось начало приема заявок от подрядчиков на проведение исследования, которое должно было выявить потенциальное влияние размещения систем ПРО в этих регионах на жизнь их населения. Но местные власти настояли на том, что министерство обороны не провело в достаточном объеме разъяснительную работу с местными жителями и не развеяло их опасений.
В этой связи ведомство приняло решение сконцентрироваться на работе с населением и последовательно доносить до него позицию правительства по поводу новой системы ПРО, прежде чем осуществлять какие-либо конкретные действия.
В мае министр обороны Онодэра объявил, что два наземных комплекса ПРО американского производства Aegis Ashore будут развернуты на противоположных концах главного японского острова Хонсю — в префектуре Ямагути на юго-западе и в префектуре Акита на севере. Двух установок Aegis Ashore, как утверждает японское правительство, будет достаточно, чтобы защитить всю территорию страны от удара баллистических ракет. Токио указывает при этом в основном на угрозу со стороны КНДР, однако Aegis Ashore можно использовать также для перехвата крылатых ракет большой дальности, в частности китайских.
Эти установки предполагается развернуть до 2023 года, однако процесс их размещения может быть ускорен. Каждый комплекс Aegis Ashore обойдется примерно в 100 млрд иен (около $917 млн). Это наземный вариант комплексов ПРО, которыми уже оснащены корабли ВМС Японии.
Россия и Китай выступают против такого наращивания противоракетной обороны со стороны Токио, указывая, что это наносит ущерб балансу сил в регионе.
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