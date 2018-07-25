Силовиков отправили за зарплатой в ВТБ. Эксперты прогнозируют риски приватизации Сбербанка

Бюджетные организации меняют банки. Сотрудникам ФСБ больше не будут перечислять зарплату через Сбербанк. Силовикам якобы сообщили, что в будущем их зарплатными операциями будет заниматься ВТБ . Об этом нашему агентству сообщили источники, близкие к службе госбезопасности.

Впрочем, это далеко не первый факт, когда силовиков переводят на обслуживание в ВТБ. В конце прошлого года МВД в нескольких регионах России разорвало отношения со Сбербанком. Так, например, произошло в Кировской области . Сотрудники МВД пожаловались анонимно в сети, что их переводят на ВТБ в «добровольно-принудительном» порядке.

«Вроде мы должны перейти добровольно, но, ежели по распоряжению начальника, то выходит, что принудительно. Дело в том, что большинству служащих все равно где получать жалование. Правда, ВТБ-банкоматов определенно меньше, чем сбербанковских — основное для многих неудобство. Но если ты забегался или просто забыл обратиться в другой банк, то тебе обязательно напомнят», — рассказывает о ситуации один из кировских полицейских.

Руководство регионального МВД объяснило, с чем связана смена банка.

«Надо поддержать банк с наибольшим государственным участием», — заявил тогда замначальника кировского УМВД Олег Прозоров.

Идейные вдохновители

С чем эти процессы могут быть связаны? Источники «ФедералПресс» в силовых структурах отрицают вероятность конфликта со Сбербанком. Указание пришло «сверху», а подробности неизвестны. Эксперты считают, что глава Сбербанка Герман Греф хочет избавиться от обязательств с госорганами. В каком-то смысле государство притормаживает развитие этой финансовой структуры, а Греф, в свою очередь, исповедует прогрессивные взгляды на развитие банковского сектора и любит новые технологии.

Наши собеседники, близкие к Кремлю, подтверждают эту информацию и говорят о том, что работников бюджетной сферы будут в дальнейшем переводить на обслуживание в ВТБ. Источники «ФедералПресс» считают «уход» силовиков из Сбербанка предвестием его приватизации и желанием президента оставить лишь один якорный госбанк — ВТБ. Несколько факторов косвенно подтверждают эту тенденцию.

Во-первых, стоит отметить усиление позиций председателя правления ВТБ Андрея Костина и его близость к Владимиру Путину . Именно Костин предложил президенту план по дедоларризации. Разговор состоялся в середине июля.

«Наши специалисты приготовили целый проект предложений, направленных на дальнейшее расширение использования рубля в международных расчётах для того, чтобы развивать российский рынок по размещению еврооблигаций, акций и созданию других деривативных инструментов, которые сегодня только на Западе используются. Нам нужно создавать, я думаю, свои инструменты», — отметил Костин.

Во-вторых, председатель правления Сбербанка Герман Греф не раз выражал свою позицию по поводу приватизации возглавляемой им финансовой организации. По его словам, продажа государственных банков может стать альтернативой повышению налогов.

«Считаю, что не нужен [государству] контрольный пакет в Сбербанке. Я не вижу ни одного основания, почему нужно держать», — заявил Греф в июне этого года.

Ну и приватизацию госбанков рекомендует России МВФ , к советам которого наше правительство охотно прислушивается в последнее время.

«Стимулирование роста требует повышения конкуренции на внутренних рынках, снижения участия государства в экономике, а также большей динамичности частного сектора. Участие государства, охватывающее, по оценкам, приблизительно треть всей экономики, необходимо сокращать, особенно в банковском секторе и других секторах с ограниченной аргументацией в пользу государственной формы собственности», — говорится в последней рекомендации МВФ, опубликованной в этом году.

Кто выиграет от приватизации?

Дело в том, что сейчас правительство обсуждает источники финансирования нового майского указа президента и плана развития страны до 2024 года. Для этого необходимо 25 триллионов рублей, восемь из которых еще предстоит найти. Повышение пенсионного возраста и увеличение НДС частично эту задачу решают. Кабмин также собирается совершить налоговый маневр в нефтяной отрасли — повышение НДПИ и обнуление экспортной пошлины к 2024 году. Это даст федеральному бюджету дополнительно 1 триллион рублей.

По подсчетам экономистов, снижение доли государства в Сбербанке хотя бы до 25% может пополнить федеральный бюджет на аналогичную сумму. Сейчас 50+1% акций Сбербанка принадлежат ЦБ РФ , то есть фактически государству. В ВТБ доля государства выше — 60,9%.

«Это может быть включение в какую-то программу приватизации или что-то подобное. Ну а потом никто не мешает государству повторно увеличить этот капитал и войти в этот банк», — комментирует ведущий финансовый аналитик BankoDrom.ru Вячеслав Путиловский.

В 2015 году Греф уже выступал с подобным предложением, однако тогда президент Владимир Путин и глава ЦБ Эльвира Набуиллина идею не поддержали. Путин назвал ее преждевременной. Спустя три года, позиция главы государства могла измениться.

По мнению экспертов, приватизация Сбербанка окажется безболезненной для граждан, которые пользуются его услугами.

«Я думаю, что ничего существенного не поменяется. Банк, который занимает сейчас больше половины банковской системы, останется этим банком. В любом случае, он системно значимый. В любом случае, государство, даже если у него формально контроля не будет, будет его контролировать. Может даже не юридически, но де-факто», — считает Вячеслав Путиловский.