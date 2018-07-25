В корзинку или мимо: тест-игра на знание съедобных и несъедобных грибов

Подберезовики, подосиновики, опята, маслята, уже появившиеся в пригороде Челябинска , просто манят горожан отправиться в лес на «тихую охоту». Так и хочется надеть резиновые сапоги, плащ, захватить корзинку и самостоятельно раздобыть грибочков для вкусного супа, например. Настоящие грибники не сдадут места, где «тихая охота» проходит на ура, но, поговорив с грибниками, у нас получилась вот такая грибная карта области. Самыми «рыбными» оказались леса близ Троицка

Но перед тем как отправиться в лес, предлагаем проверить, насколько вы опытный грибник. Цель: «насобирать» полную корзинку грибов и не отравиться.

А пока вы планируете, куда поехать за грибами, посмотрите, какой урожай уже собрали челябинцы. И, конечно, чтобы не заблудиться, не забывайте несколько простых и очень важных правил перед тем, как пойти в лес.

А вы уже собирали грибы? Поделитесь своим урожаем с нами — присылайте фото нам на почту