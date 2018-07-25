Роспотребнадзор рассказал, как защититься от жары

Роспотребнадзор дал рекомендации по защите от зноя, соответствующее сообщение опубликовано на сайте ведомства.

В частности, рекомендуется ограничить пребывание на улице в пик жары и снизить до минимума физические нагрузки. При выходе на улицу лучше надевать одежду из легких натуральных тканей и не забывать про головной убор.

Помещения необходимо проветривать. Также Роспотребнадзор порекомендовал ограничить потребление жирной и калорийной пищи, по возможности заменить мясо рыбой и морепродуктами, употреблять большое количество фруктов и овощей для поддержания иммунитета и соблюдать питьевой режим.