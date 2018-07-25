Выигрыш — в бюджет

Более 480 миллионов рублей получил регион из свыше 650 миллионов налоговых отчислений, поступивших в госубюджет с момента открытия в игорной зоне первого казино.

Планируется, что к концу 2022 года, после выхода на проектную мощность ещё одного объекта ИРК «Приморье», в бюджет региона будет отчислено ещё 1,4 миллиардов рублей.

Как отметили в Корпорации развития Приморского края , налоговые отчисления интегрированного развлекательного курорта можно использовать в качестве инвестиций в другие перспективные и значимые для Приморья проекты.

Деньги краю

«При сохранении существующих ставок налога на игорный бизнес к моменту выхода ИРК «Приморье» на полную проектную мощность объём ежегодных консолидированных налоговых отчислений в краевой бюджет достигнет семи миллиардов рублей, из которых не менее трёх миллиардов составит налог на игорный бизнес, — рассказал генеральный директор АО «Корпорация развития Приморского края» Игорь Трофимов.

На данный момент основным налогоплательщиком проекта является гостинично-развлекательный комплекс Tigre de Cristal, который ежегодно отчисляет в бюджеты разных уровней налоги на игорный бизнес, на имущество, на добавленную стоимость и другие. В 2015 году поступления в бюджет края составили более 70 миллионов рублей, в 2016 — свыше 220 миллионов. В 2017 году компания «Джи 1 Интертейнмент», владеющая комплексом Tigre de Cristal, и другие резиденты ИРК «Приморье» заплатили в общей сложности почти 190 миллионов рублей налоговых платежей в бюджет края.

— По предварительным расчётам, общая сумма налоговых поступлений в региональный бюджет, уплаченная резидентами с 2015 по 2018 годы, составит примерно 665 миллионов рублей без учёта социальных выплат во внебюджетные фонды, — рассказали в корпорации.

Следующий после Tigre de Cristal объект — гостинично-развлекательный комплекс Naga Vladivostok, строительство которого ведёт корпорация Naga Corp. Ltd., запустят в ИРК «Приморье» в 2020 году. Он выйдет на проектную мощность в 2022 году. Планируется, что в первый год работы сразу двух комплексов налоговые поступления в региональный бюджет составят около 335 миллионов рублей, в 2021 году — превысят 360 миллионов, в 2022 году комплексы Tigre de Cristal и Naga Vladivostok принесут краевому бюджету уже около 700 миллионов рублей без учета социальных выплат во внебюджетные фонды.

— В госбюджет уже поступило свыше 650 миллионов рублей, из которых более 480 миллионов получил региональный бюджет. К концу 2022 года резиденты направят в бюджеты разных уровней ещё 2,3 миллиарда рублей налоговых отчислений, 1,4 миллиарда из них — в бюджет Приморья, — подчеркнули в корпорации.

Тысячи рабочих мест

Интегрированный развлекательный курорт «Приморье» на сегодняшний день — самый масштабный туристический проект на Дальнем Востоке. Сейчас здесь идёт строительство трёх крупных объектов: Naga Vladivostok, Selena и Sun. Кроме того, над своим проектом работает новый резидент ИРК «Приморье» — компания «Шамбала». Предполагается, что в целом в игорной зоне построят не менее 12 отелей с ресторанами и казино и объекты развлекательного типа. Реализация проекта позволит создать не менее 6 тысяч дополнительных гостиничных номеров, более 20 тысяч рабочих мест.

— Власти края максимально заинтересованы в реализации плана по развитию ИРК «Приморье», — сказал вице-губернатора Андрей Ларин . — Данный проект имеет большое значение для социально-экономического развития края, поэтому администрация региона и девелопер проекта — Корпорация развития Приморского края — прикладывают все усилия для его реализации и завершения строительства в сроки, прописанные в генеральном плане инвестпроекта. Мы нацелены на создание максимально комфортных условий для работы инвесторов и готовы оказывать комплексную поддержку нашим партнерам, реализующим туристические проекты в регионе.

Проект осуществляется в рамках госпрограммы «Развитие туризма в Приморском крае» на 2013-2020 годы.

ЦИФРЫ

7 инвестиционных соглашений с общим объёмом на сумму более 65,5 миллиардов рублей заключено сегодня ИРК «Приморье».