Ещё
Кабмин выделит около 18 млрд рублей на развитие туризма на Северном Кавказе
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Кабмин выделит около 18 млрд рублей на развитие туризма на Северном Кавказе 

ТАСС 31 минуту назад
МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении около 18 млрд рублей из федерального бюджета на создание туристического кластера на Северном Кавказе. Соответствующее постановление опубликовано в среду на портале правительства.
"Утвердить прилагаемое адресное (пообъектное) распределение бюджетных инвестиций за счет бюджетных ассигнований из федерального бюджета, предоставляемых акционерному обществу «Курорты Северного Кавказа» в 2018-2021 годах на осуществление капитальных вложений в проектирование и строительство объектов капитального строительства, реализуемых в рамках мероприятия (укрупненного инвестиционного проекта) «Создание объектов инфраструктуры особых экономических зон туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном округе», — говорится в документе.
Общий объем бюджетных инвестиций, направленных на реализацию проекта, составит 4,28 млрд рублей в 2018 году, а в 2019-2021 годах — по 4,5 млрд рублей ежегодно.
"Выделенные средства будут направлены на финансирование строительно-монтажных работ по объектам всесезонного туристско-рекреационного комплекса (далее — ВТРК) «Архыз» (Карачаево-Черкесская Республика), проектных, изыскательских и строительно-монтажных работ по объектам ВТРК «Ведучи» (Чеченская Республика) и ВТРК «Эльбрус» (Кабардино-Балкарская Республика)", — говорится в пояснительной записке к документу.
ТАСС: последние новости
СМИ: на АЭС "Фукусима-1" планируют начать извлечение расплавившегося ядерного топлива Лавров в разговоре с Помпео подчеркнул необходимость скорейшего освобождения Бутиной WP: США выделят $12 млрд на помощь фермерам из-за торговой войны
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия и Китай нашли «ахиллесову пяту» США100
Раскрыта правда о «Посейдоне»70
Назван способ уничтожить гиперзвуковой «Авангард»
В смерти актера Исакова обвинили врачей14
Украинцев оставили без пенсий136
Видео
01:13
Назван способ уничтожить гиперзвуковой «Авангард»
Оружие
00:47
Россия и Китай нашли «ахиллесову пяту» США
Экономика США
03:20
Путин дал добро на новый мегамост
Политика
00:40
Трамп обрушил рубль
Экономика Рынки
02:38
Голикова сообщила о новых сроках индексации пенсий
Личный счет Экономика
03:26
За «Слава Украине» бойцу в Донбассе сломали челюсть
Украина В мире
01:00
Бузова попала в аварию
Шоу-бизнес
02:20
Россия стянула военную технику к западным рубежам
Армия Войска
00:56
Умер советник Путина
Политика Другое
02:57
Израиль сбил самолет
Армия Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение