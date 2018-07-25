Кабмин выделит около 18 млрд рублей на развитие туризма на Северном Кавказе 

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении около 18 млрд рублей из федерального бюджета на создание туристического кластера на Северном Кавказе. Соответствующее постановление опубликовано в среду на портале правительства.
"Утвердить прилагаемое адресное (пообъектное) распределение бюджетных инвестиций за счет бюджетных ассигнований из федерального бюджета, предоставляемых акционерному обществу «Курорты Северного Кавказа» в 2018-2021 годах на осуществление капитальных вложений в проектирование и строительство объектов капитального строительства, реализуемых в рамках мероприятия (укрупненного инвестиционного проекта) «Создание объектов инфраструктуры особых экономических зон туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном округе», — говорится в документе.
Общий объем бюджетных инвестиций, направленных на реализацию проекта, составит 4,28 млрд рублей в 2018 году, а в 2019-2021 годах — по 4,5 млрд рублей ежегодно.
"Выделенные средства будут направлены на финансирование строительно-монтажных работ по объектам всесезонного туристско-рекреационного комплекса (далее — ВТРК) «Архыз» (Карачаево-Черкесская Республика), проектных, изыскательских и строительно-монтажных работ по объектам ВТРК «Ведучи» (Чеченская Республика) и ВТРК «Эльбрус» (Кабардино-Балкарская Республика)", — говорится в пояснительной записке к документу.