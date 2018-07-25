Кабмин выделит около 18 млрд рублей на развитие туризма на Северном Кавказе

МОСКВА , 25 июля. / ТАСС /. Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении около 18 млрд рублей из федерального бюджета на создание туристического кластера на Северном Кавказе. Соответствующее постановление опубликовано в среду на портале правительства.

"Утвердить прилагаемое адресное (пообъектное) распределение бюджетных инвестиций за счет бюджетных ассигнований из федерального бюджета, предоставляемых акционерному обществу «Курорты Северного Кавказа» в 2018-2021 годах на осуществление капитальных вложений в проектирование и строительство объектов капитального строительства, реализуемых в рамках мероприятия (укрупненного инвестиционного проекта) «Создание объектов инфраструктуры особых экономических зон туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном округе», — говорится в документе.

Общий объем бюджетных инвестиций, направленных на реализацию проекта, составит 4,28 млрд рублей в 2018 году, а в 2019-2021 годах — по 4,5 млрд рублей ежегодно.