Автомобильные штрафы в Севастополе приравняют к московским

Уже скоро в Севастополе могут начать взимать штрафы за нарушение ПДД и миграционного законодательства в таких же размерах, как в Москве Санкт-Петербурге . То есть жители трёх городов федерального значения будут платить одинаково.

Соответствующий законопроект был внесён в Госдуму заксобранием Севастополя ещё в 2015 году, затем принят в двух чтениях, а третье намечено на 25 июля.

В документе в первую очередь речь идёт о статье 12.16 — «Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги». В Москве и Петербурге штраф за это составляет 3 тысячи рублей, в других регионах, в том числе пока и в Севастополе — 1,5 тысячи рублей.

Ещё одна статья — 12.19. Она регламентирует ответственность за нарушение правил стоянки и остановки. В Севастополе это правонарушение пока что оценивается в 500 рублей, тогда как в обеих столицах — в 2,5 тысячи.

Также предложено уравнять с Москвой и Петербургом штрафы за нарушение правил движения в жилых зонах. По всей стране он составляет 1,5 тысячи, а в городах федерального значения — 3 тысячи рублей.

Что касается штрафов за нарушение миграционного законодательства, то аналогию с автомобильными вполне можно провести. Например, за нарушение иностранцем правил въезда или проживания в России на территории всей страны предусмотрен штраф в размере 2-5 тысяч рублей, а в городах федерального значения — 5-7 тысяч рублей.

Изменения необходимы, считают в Севастополе, чтобы подержать не только статус города, но и его бюджет.