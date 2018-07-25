Пэн Лиюань присутствовала на выпускной церемонии для воспитателей заведений дошкольного образования в Претории

Претория , 25 июля / Синьхуа / — Во вторник в первой половине дня по местному времени супруга председателя КНР Си Цзиньпина , специальный посланник ЮНЕСКО по вопросам поддержки образования девочек и женщин Пэн Лиюань присутствовала на выпускной церемонии для воспитателей заведений дошкольного образования в Претории.

Пэн Лиюань прибыла в зал церемонии в сопровождении супруги президента ЮАР Тшепо Мотсепе, их встретил представитель Африканского фонда ассоциации самопомощи. Выпускники исполнили южноафриканские песни и показали танцы, приветствуя китайскую гостью.

Выступая на церемонии, Пэн Лиюань отметила, что преподаватель — благородная профессия. По ее словам, чтобы помочь детям развиться и преуспеть в жизни, реализовать мечты и в конечном итоге продвинуть дело национального возрождения и процветания, педагоги всегда должны помнить об ожиданиях и обязанностях, возложенных на них страной и нацией, обучать детей на основе морали, оставаться доброжелательными и непрерывно усердно учиться. Пэн Лиюань призвала присутствовавших на мероприятии учителей и учащихся внести вклад в развитие отношений между Китаем и ЮАР.

Программа подготовки воспитателей заведений дошкольного образования осуществляется Африканским фондом ассоциации самопомощи. Соответствующие курсы прошли уже более тысячи воспитателей из бедных районов. —0—