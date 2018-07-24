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США выделили 12 миллиардов долларов фермерам, пострадавшим от пошлин
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США выделили 12 миллиардов долларов фермерам, пострадавшим от пошлин 

РИА Новости 8 часов назад
Фото: © РИА Новости / Наталья Селиверстова
ВАШИНГТОН, 24 июл — РИА Новости. Администрация Дональда Трампа выделит до 12 миллиардов долларов фермерам США, чтобы защитить их от последствий «торговой войны», сообщило министерство сельского хозяйства страны.
Ранее США ввели ввозные пошлины против ЕС, Китая и ряда других стран, те в ответ применили собственные меры. Так, КНР и Канада ввели ответные пошлины на сельскохозяйственную продукцию из США, в частности, из тех штатов, которые поддержали Трампа на президентских выборах 2016 года.
По заявлению министра сельского хозяйства Сонни Пердью, помощь не требует одобрения конгресса и будет выделена из фондов ее ведомства.
План включает закупки излишков производства и прямую помощь фермерам, в особенности производителям сои. По словам Пердью, речь идет о кратковременном решении, которое даст возможность разрабатывать более долгосрочные меры в поддержку фермеров.
Взаимные убытки США, ЕС и КНР от «торговой войны» пока не подсчитаны, так что неизвестно, насколько пакет в 12 миллиардов долларов поможет производству в США.
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