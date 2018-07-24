США выделили 12 миллиардов долларов фермерам, пострадавшим от пошлин

Ранее США ввели ввозные пошлины против ЕС Китая и ряда других стран, те в ответ применили собственные меры. Так, КНР и Канада ввели ответные пошлины на сельскохозяйственную продукцию из США, в частности, из тех штатов, которые поддержали Трампа на президентских выборах 2016 года.

По заявлению министра сельского хозяйства Сонни Пердью, помощь не требует одобрения конгресса и будет выделена из фондов ее ведомства.

План включает закупки излишков производства и прямую помощь фермерам, в особенности производителям сои. По словам Пердью, речь идет о кратковременном решении, которое даст возможность разрабатывать более долгосрочные меры в поддержку фермеров.

Взаимные убытки США, ЕС и КНР от «торговой войны» пока не подсчитаны, так что неизвестно, насколько пакет в 12 миллиардов долларов поможет производству в США.