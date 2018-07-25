Alipay и Tenpay оштрафовали за нарушение валютного контроля

Москва , 25 июля — «Вести. Экономика» Госуправление валютного контроля КНР оштрафовало крупнейшие китайские платежные системы на $90 тыс. каждую.

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Дочки Alibaba Group и Tencent заплатят штраф за нарушения правил контроля за валютными операциями — сообщается на сайте государственного управления валютного контроля КНР.

Alipay подала декларацию с неверными данными о балансе международных платежей. Регулятор выяснил, что в период с января 2014 года по мая 2016 года компания превысила утвержденный лимит трансграничных платежных операций по оплате конвертируемой валютой. За это платежная система должна заплатить штраф в 600 тысяч юаней (около $90 тыс.).

Tenpay заплатит столько же за то, что с января 2015 года по июнь 2017 года предоставляла услуги по трансграничным платежным операциям по оплате конвертируемой валютой нерезидентам. При этом соответствующие документы регулятору компания не предоставила — а это является нарушением.

В общей сложности за первое полугодие 2018 года Госуправление валютного контроля КНР уже вынесло решение по 1345 делам. Совокупная сумма штрафов, назначенных регулятором составляет $51,4 млн Это на 59,5% меньше, чем за первое полугодие 2017 года.