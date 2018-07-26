«Сейчас взлетит»: Ирина Пегова рассмешила платьем-парусом

40-летняя актриса Ирина Пегова сумела мастерски заинтриговать своих поклонников неоднозначным отпускным снимком, на котором ее аппетитная фигура приобрела просто заоблачные формы. Звезда сериалов нарядилась ну в очень свободное платье и посмеялась над собой, заявив, что то ли беременная, то ли поправилась, ну или, что больше похоже на правду, с ней приключилась и то и другое.

Российская актриса Ирина Пегова сменила пыльную столицу на солнечный Кипр, где сейчас отдыхает в городе Лимассоле. И, как водится, делится с поклонниками отпускными снимками, рассказывая о своих впечатлениях от курорта. Одна из фотографий в особенности привлекла внимание общественности — на ней Ирина позирует в безразмерном платье, которое с лихвой прибавило ей лишних килограммов со всех сторон. Стоит отметить, что звезда сериалов отличается от множества худосочных актрис своими аппетитными формами и пышной фигурой, чем и завоевала любовь поклонников, которые искренне огорчаются, если звезда неожиданно худеет. Однако в новом одеянии силуэт Пеговой стал по-настоящему тучным.

Впрочем, Ирина и сама с удовольствием посмеялась над тем, как раздулось ее белое платье в цветочек под порывами морского бриза. «То ли беременность, то ли попа выросла. Или и то и другое — или просто ветер!» — прокомментировала забавную ситуацию актриса. Очарованные тонким юмором почитатели признали, что в таком просторном платье благодаря ветру и в самом деле создается впечатление, что Пегова в положении, да и вдобавок обзавелась увесистыми ягодицами. И они стали делиться своими впечатлениями от ситуации, высказывая надежду, что Ирина примерила этот безразмерный наряд исключительно шутки ради, и не ходит в платье-палатке во время своего отпуска. «Вот и ломай теперь голову, с чего бы эта такая пышность возникла» «Это что? Наряд из реквизита?» «Пузырик! Сейчас взлетит! Держите его!» «Ирина, это очень смешно! Платье явно не ваш размерчик» «Я сразу вспомнила бабу Бабариху» «А мне вы напоминаете куклу-грелку, которую сажали на чайник или самовар!» «Вот что значит по-настоящему неудачный наряд» «Платье-парус от Пеговой?»

К слову, во время отпуска Ирина, которая и раньше не злоупотребляла макияжем, отложила свою косметичку в самый дальний угол и предпочла не переживать о своем внешнем виде во время плескания в бассейне. Внимательные обыватели тут же стали изучать вид своей любимицы без макияжа и были крайне удивлены, обнаружив у Пеговой под носом видимый намек на усы.