Приходи к нам лечиться: в уфимской Нижегородке появился современный стоматологический кабинет

В микрорайоне Нижегородка заработал детский стоматологический кабинет. Маленьким пациентам приходилось ездить в поликлинику в районе Дома Печати, что занимало много времени и доставляло массу неудобств.

Теперь маленькие пациенты лечат зубы с удовольствием

Несколько недель назад в этом кабинете уже началась профилактическая работа, был проведен осмотр пациентов, обозначен фронт работ. С этого дня стоматологи официально могут приступить к лечебным процедурам.

— Теперь за советами, как правильно чистить зубы и ухаживать за полостью рта, маленьким жителям Нижегородки не придется далеко ходить. Помимо плановой работы с пациентами в здании поликлиники составлен график проведения уроков здоровья. Здесь они пользуются популярностью, — рассказали в городской администрации.