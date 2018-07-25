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Приходи к нам лечиться: в уфимской Нижегородке появился современный стоматологический кабинет
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Приходи к нам лечиться: в уфимской Нижегородке появился современный стоматологический кабинет 

ufa1.ru 52 минуты назад
Фото: ufa1.ru
В микрорайоне Нижегородка заработал детский стоматологический кабинет. Маленьким пациентам приходилось ездить в поликлинику в районе Дома Печати, что занимало много времени и доставляло массу неудобств.
Теперь маленькие пациенты лечат зубы с удовольствием
Несколько недель назад в этом кабинете уже началась профилактическая работа, был проведен осмотр пациентов, обозначен фронт работ. С этого дня стоматологи официально могут приступить к лечебным процедурам.
— Теперь за советами, как правильно чистить зубы и ухаживать за полостью рта, маленьким жителям Нижегородки не придется далеко ходить. Помимо плановой работы с пациентами в здании поликлиники составлен график проведения уроков здоровья. Здесь они пользуются популярностью, — рассказали в городской администрации.
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