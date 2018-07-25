Школа на 1200 учеников в Первомайском районе готова к сдаче

Еще этой весной улицу Перова сложно было назвать улицей. Скорее — некое направление. Грязь, ямы, ухабы. Теперь это полноценный проезд. Подрядчикам осталось где-то 150 метров. Нужно еще уложить асфальт, провести свет, завершить пешеходную зону.

Это пока еще не финишный этап, дорога готова на 60 процентов. Обещают уложиться в график. Хотя времени у строителей было немного, а сам объект, хоть и небольшой, оказался достаточно сложным.

«Погода нам немного мешает. Вся вода с Первомайки идет через нас. Поэтому, может быть, мы не второго, но четвертого по-любому этот объект сделаем и сдадим. Построены дополнительно два дождеприемника, и с левой стороны, и с правой. Я думаю, дождеприемник правильно сделан, поставлен, и у нас сейчас никаких проблем не будет», — сообщил главный инженер компании-подрядчика Алик Джафаров.

Микрорайон «Весенний» — место живописное и привлекательное. У городской администрации большие планы на эти кварталы — например, благоустроенная набережная Ини. Но здесь всегда оставалась актуальной главная проблема — отсутствие школы. Дети вынуждены были учиться не только в Первомайском — даже в других районах города. Словом, 214-я школа — объект долгожданный.

«Можно сказать, что на 99 процентов строительные работы завершились. На повестке дня стоит вопрос о получении акта ввода в эксплуатацию. Далее вопрос идет об алгоритме получения лицензии. Все, что необходимо для лицензии со стороны образовательного процесса, уже подготовлено», — сообщила директор школы №214 Лариса Лугунова.

Три спортивных зала, два актовых — эта школа самая большая из тех, что строят сейчас. Она рассчитана на тысячу двести школьников. Здание уже почти достроено, внутри заканчивают отделку, в столовую завезли плитки, в классы — новые парты.