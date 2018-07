Вести из соцсетей: Усик ответил хейтерам, Джек попрощался с Дубай

Социальные сети представителей мира единоборств как всегда полны интересных (и не очень) информационных зарисовок. vRINGe.com предлагает вашему вниманию некоторые из свежайших.

Канело Альварес работает с мешком

Макса Бурсака потянуло на ностальгию

2009г. Вроде вчера было…

Публикация от Максим Бурсак (@maks_bursak)

24 Июл 2018 в 8:32 PDT Питер Киллин: каждому боксёру по криокамере

It’s been hard training and I’ve been hard at the recovery & rest thanks @coretherapies_njhbot for the willingness to help me in this department. #teamkidchocolate

Публикация от Peter Quillin (@kidchocolate)

24 Июл 2018 в 6:53 PDT Сергей Деревянченко свою уже тестирует

Work in Sport Science Lab @NY_SSL #Derevo #TheTechnicion #Health #NewYork pic.twitter.com/nDALjHqTvr

— Sergiy Derevyanchenko (@SDerevyanchenko) 22 липня 2018 р.

Похоже, претенденту на титул IBF нравится в Нью-Йорке

INY#sergiyderevyanchenko #derevyanchenkoteam #ilovenyc

Публикация от Sergiy Derevyanchenko (@sergiy.derevyanchenko)

23 Июл 2018 в 1:12 PDT …вот он показывает зал, где тренируется…

Good atmosphere #sergiyderevyanchenko #derevyanchenkoteam

Публикация от Sergiy Derevyanchenko (@sergiy.derevyanchenko)

23 Июл 2018 в 8:52 PDT …видно, что любит это дело

My face after hard practice #Preparation #TheTechnicion #Derevo pic.twitter.com/R0DvSrKGxE

— Sergiy Derevyanchenko (@SDerevyanchenko) 24 липня 2018 р.

«Это фото с нулевого блок поста, специально выкладываю для вас, любители обливать дерьмом не за что не про что»Вот читаю комментарии, новости смотрю, и не понимаю… Куда так резко делись все ПСЕВДО-ПАТРИОТЫ которые так сильно пытались облить Александра Усика дерьмом перед боем в Москве ?Теперь и для вас Усик герой? Загордились?

Публикация от?LomUs Official? (@lomus_17)

23 Июл 2018 в 11:28 PDT Андре Берто vs Девон Александер — двухнедельная готовность

2 WEEKS TO GO MY INSTAGRAM FAMILY! #devonalexander #comebackoftheyear

Публикация от Devon «The Great» Alexander (@dalexander1)

23 Июл 2018 в 2:29 PDT Александр Емельяненко работает правой

Работа правой! #Россия #Спорт #mma Публикация от Александр Емельяненко (@alexemelyanenko)

23 Июл 2018 в 11:50 PDT Расс Анбер позирует с кубком Мухаммеда Али

Sitting in the dressing room with the beautiful and coveted Muhammad Ali Trophy moments after @usykaa boxed his way to a UD win over a very talented @murat_gassiev. This history making fight is also very special for all of at @rivalboxinggear because in the inaugural Fight for the Ali Trophy, both fighters wore Rival gloves! I cannot tell you how honouredI am! Thank you Sasha and Murat! #Boxing #Boxe #Boxeo #AliTrophy #WBSS #WorldChampion #RivalFamily #RivalProud Photo courtesy: @lomachenkovasiliy

Публикация от Russ Anber (@russanber)

23 Июл 2018 в 7:20 PDT Совсем скоро «отборочный поединок за право встречи с Ломаченко»

Phoenix here we come!

Публикация от Ray Beltran (@beltranboxing)

23 Июл 2018 в 12:50 PDT Один из участников, Рэй Бельтран, ранее выигравший

зелёный пояс

зелёную карту, готовится под контролем Фредди Роуча

Great sparring today with my boys @ab_lopez96 an Tony demarco feeling great for August 25th @trboxing @espn

Публикация от Ray Beltran (@beltranboxing)

23 Июл 2018 в 2:05 PDT Хулио Сезар Чавес (не младший) покажет мастер-класс

#utaaa No se pierdan la oportunidad de tomar una clase apoyada por mi en @chavezboxingstudio Este Sabado 28 de Julio. Mas info en @chavezboxingstudio #HayTiro LOS ESPERO #TeHaceFaltaHacerMasBax

Публикация от Julio Cesar Chavez Gonzalez (@jcchavez115)

23 Июл 2018 в 7:50 PDT Нонито Донэйр с сыновьями

#mondaymotivation What motivates you to be a good person? To choose integrity and honor over fame? A TALENT manager from long ago told me I had to be a man's man like other boxers. To have an affair or at least pretend to have one with a playboy model to make waves. The manager even went as far as having another talent invite me to her dressing room in front of my wife (she apparently did not know my wife understood Tagalog smh). Other times it was suggested I get in a street fight and arrested. But my integrity and my honor to myself and my family wouldn't let me. I'm proud to say I didn't take the fake quick routes just to get some likes and risk my reputation, my marriage or the respect of my boys down the line. I was not going to sacrifice any of that bc money can't buy that back. So what motivates you to make the right decision?. #integrity #honor #choices #boxing #boxers #showbiz #promoters #managers

Публикация от «FilipinoFlash» (@nonitodonaire)

23 Июл 2018 в 6:38 PDT Баду Джеку надоело в Дубай , на очереди Иордания

Had a great time in Dubai! Now off to Jordan? with @badoujackfoundation: @faaboc

Публикация от Badou Jack «The Ripper» (@badoujack)

24 Июл 2018 в 2:29 PDT Конор Макгрегор предлагает переехать в Бразилию

Vamos Brasilia

Публикация от Conor McGregor Official (@thenotoriousmma)

24 Июл 2018 в 9:27 PDT Иван Редкач разминает дочь перед колесом обозрения

Папа, а тебе слабо

Публикация от Ivan EL-Terrible Redkach (@ivan_redkach_11)

24 Июл 2018 в 6:57 PDT Эдуард Трояновский посетил барбершоп…

Ну вот я и дома Всем добра — #vsenabox #vsenamatch #мирбокса #миц #рябинский #орел #троя #трояновский #россия #орел #москва #kanzler #спорткаждыйдень #бокс #wbss

Публикация от Эдуард Трояновский? (@troya_team)

24 Июл 2018 в 4:46 PDT …но увидев расценки поддержал идею Ивана Редкача посетить колесо обозрений

На колесе обозрения — #vsenabox #vsenamatch #мирбокса #миц #рябинский #орел #троя #трояновский #россия #орел #москва #kanzler #спорткаждыйдень #бокс #wbss

Публикация от Эдуард Трояновский? (@troya_team)

24 Июл 2018 в 7:42 PDT А у Роберта Истера нет времени на барбершоп, он набирает форму гламурными гантельками…

IBF Champ @roberteaster_jr promises he will prove that he is the best lightweight in the world July 28 when he meets @teammikeygarcia in a 135-pound title unification on @showtimeboxing. #GarciaEaster READ on our website.

Публикация от Premier Boxing Champions (@premierboxing)

23 Июл 2018 в 5:51 PDT …ведь бой с Майки Гарсиа уже в эту субботу

FIGHT WEEK‼️ A lightweight world title unification goes down this Saturday at @staplescenterla and live on @showtimeboxing. #GarciaEaster

Публикация от Premier Boxing Champions (@premierboxing)

23 Июл 2018 в 11:47 PDT Хорошо тренерам во время сборов, можно кушать, чего душа пожелает

Thank you @can.deez_land and @thepeoplescheflv at @culinarydropout in #LasVegas for taking care of all of us during @explosivo_machado ’s fight week — ate here everyday! @hardrockhotellv #goodpeople #goodfood #culinarydropout

Публикация от Freddie Roach (@freddieroach)

23 Июл 2018 в 4:16 PDT Чтобы не пропустить самые интересные новости из мира бокса и ММА, подписывайтесь на наши группы в Twitter, Facebook и ВКонтакте.