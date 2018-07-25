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Медучреждения не смогут отказать в бесплатном лечении больным туберкулёзом
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Медучреждения не смогут отказать в бесплатном лечении больным туберкулёзом 

Парламентская газета 54 минуты назад
Фото: Парламентская газета
Медицинские учреждения обяжут лечить и выполнять санитарно-гигиенические правила в отношении заражённых туберкулёзом граждан. Речь идёт о предоставлении необходимых медикаментов и профилактических действий не только на территории больниц, но и по месту жительства граждан, по месту их работы.
Соответствующий законопроект разработали депутаты Госсобрания — Курултая Республики Башкортостан, внесли документ в Госдуму и в первом чтении он был принят в 2017 году. Второе чтение документа запланировано на 25 июля.
«Сейчас больным туберкулёзом предписано лишь проведение уже назначенных лечебно-оздоровительных мероприятий. Наша инициатива направлена одновременно на защиту интересов как лиц, страдающих туберкулёзом, так и здоровых граждан. Туберкулёз — социальная болезнь, распространение которой во многом зависит от поведения её носителей», — пишут авторы инициативы в пояснительной записке к ней.
Парламентарии отмечают, что образ жизни многих заражённых граждан зачастую не позволяют им самостоятельно заниматься своим здоровьем. «У многих из них нет ни лекарств, ни средств на их покупку. Предлагаемая нами норма закрепит для них обязательное обследование и лечение, которое будут осуществлять медицинские организации», — объяснил председатель Госсобрания Башкирии Константин Толкачёв.
По данным Роспотребнадзора, заболеваемость туберкулёзом в России в последние годы снижается. В 2017 году этот показатель составил 48,1 на 100 тысяч человек. Каждый год ведомство проводит в регионах Всемирный день борьбы с туберкулёзом.
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