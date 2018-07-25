Медики не смогут отказаться бесплатно лечить больных туберкулёзом 

Все медучреждения России обяжут лечить граждан, которые больны туберкулёзом. Врачи должны будут не только предоставлять им все необходимые лекарства на территории больниц, но и обеспечить профилактическую работу по месту жительства и работы каждого больного.
Соответствующий законопроект 25 июля Госдума приняла во втором чтении.
Авторами документа стали депутаты Госсобрания Республики Башкортостан. Они мотивировали необходимость законодательных изменений тем, что сейчас больным туберкулёзом предписано лишь проведение уже назначенного лечения. Некоторым гражданам в нём отказывают, потому что многие носители болезни просто не в состоянии заплатить за медикаменты.
В 2017 году в России сильно снизилась смертность от туберкулёза, что стало рекордом за всю постсоветскую историю — 6,2 случая на 100 тысяч населения. Больше всего показатель сократился в Архангельской области, Карелии и Рязанской области. В Белгородской, Ярославской и Костромской областях смертность от этого заболевания, наоборот, выросла.