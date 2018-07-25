Ещё
Медики не смогут отказаться бесплатно лечить больных туберкулёзом
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Медики не смогут отказаться бесплатно лечить больных туберкулёзом 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Все медучреждения России обяжут лечить граждан, которые больны туберкулёзом. Врачи должны будут не только предоставлять им все необходимые лекарства на территории больниц, но и обеспечить профилактическую работу по месту жительства и работы каждого больного.
Соответствующий законопроект 25 июля Госдума приняла во втором чтении.
Авторами документа стали депутаты Госсобрания Республики Башкортостан. Они мотивировали необходимость законодательных изменений тем, что сейчас больным туберкулёзом предписано лишь проведение уже назначенного лечения. Некоторым гражданам в нём отказывают, потому что многие носители болезни просто не в состоянии заплатить за медикаменты.
В 2017 году в России сильно снизилась смертность от туберкулёза, что стало рекордом за всю постсоветскую историю — 6,2 случая на 100 тысяч населения. Больше всего показатель сократился в Архангельской области, Карелии и Рязанской области. В Белгородской, Ярославской и Костромской областях смертность от этого заболевания, наоборот, выросла.
Парламентская газета: последние новости
Россияне с начала 2018 года выиграли в лотерею более 860 млн рублей Военное имущество пустят в гражданский оборот Что оживит российскую экономику?
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Заявление Лолиты грозит международным скандалом191
Трамп наплевал на спасительное предложение Путина242
Таджикистан направил ноту России113
«Нашествию» объявили бойкот из-за Минобороны240
Свои против своих: как Су-27 сбивали МиГ-2914
Видео
02:17
Таджикистан направил ноту России
В мире Политика
05:24
Раскрыты новые детали разговора Путина и Трампа
Политика
00:37
Собянин оценил доходы Москвы от ЧМ-2018
Новости Москвы
00:59
«Вестники смерти» дурят россиян
Общество Криминал
00:39
Драка на Крещатике: кто ответит за сломанную челюсть депутата
Происшествия Статьи
04:20
Назло санкциям: российский газ уплыл в США
Экономика Статьи
00:47
Китайцы провалились сквозь землю посреди свадьбы
Происшествия
01:00
США нанесут удар по госдолгу России
Экономика
00:41
Авиакомпании расстроили россиян
Личный счет Путешествия
02:45
Россиянам вернут отобранные паспорта
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение