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Врио губернатора Приамурья подал документы на участие в выборах главы региона
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Врио губернатора Приамурья подал документы на участие в выборах главы региона 

ТАСС 1 час назад
БЛАГОВЕЩЕНСК, 25 июля. /ТАСС/. Временно исполняющий обязанности губернатора Амурской области Василий Орлов сдал в областную избирательную комиссию документы для регистрации кандидатом на выборах главы области.
"Василий Орлов принес документы на регистрацию, в том числе подписные листы, в которых должно быть не менее 199 подписей от глав и депутатов муниципальных образований, избранных народом. Рабочая группа начала их проверять", — сообщили в облизбиркоме.
Ранее документы для регистрации кандидатом на пост губернатора Приамурья в избирательную комиссию представили кандидат от партии «Справедливая Россия» 57-летний Сергей Левицкий и руководитель амурского регионального отделения Общероссийской политической партии «Народная партия „За женщин“ 60-летняя Наталья Глазкова.
Досрочные выборы губернатора Амурской области пройдут 9 сентября 2018 года. Орлов был назначен на должность врио губернатора Амурской области указом президента РФ 30 мая. Его предшественник Александр Козлов был назначен министром по развитию Дальнего Востока.
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