Врио губернатора Приамурья подал документы на участие в выборах главы региона

"Василий Орлов принес документы на регистрацию, в том числе подписные листы, в которых должно быть не менее 199 подписей от глав и депутатов муниципальных образований, избранных народом. Рабочая группа начала их проверять", — сообщили в облизбиркоме.

Ранее документы для регистрации кандидатом на пост губернатора Приамурья в избирательную комиссию представили кандидат от партии «Справедливая Россия» 57-летний Сергей Левицкий и руководитель амурского регионального отделения Общероссийской политической партии «Народная партия „За женщин“ 60-летняя Наталья Глазкова.