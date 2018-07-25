Татьяна Ракутина от КПРФ подала документы на участие в выборах главы Амурской области 

БЛАГОВЕЩЕНСК, 25 июля. /ТАСС/. Кандидат от Коммунистической партии Российской Федерации Татьяна Ракутина подала документы в избирательную комиссию Амурской области документы для регистрации кандидатом на участие в выборах губернатора Приамурья. Об этом в среду ТАСС сообщили в областной избирательной комиссии.
"Татьяна Ракутина в среду принесла документы регистрацию, а также подписные листы, в которых должно быть не менее 199 подписей от глав и депутатов муниципальных образований, избранных народом", — сказали ТАСС в облизбиркоме.
Ранее документы для регистрации кандидатом на пост губернатора Приамурья в избирательную комиссию представили кандидат от партии «Справедливая Россия» Сергей Левицкий, руководитель амурского регионального отделения Общероссийской политической партии «Народная партия „За женщин“ Наталья Глазкова и врио губернатора Амурской области Василий Орлов, выдвинутый партией „Единая Россия“.
Досрочные выборы губернатора Амурской области пройдут 9 сентября 2018 года.