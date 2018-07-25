Татьяна Ракутина от КПРФ подала документы на участие в выборах главы Амурской области

"Татьяна Ракутина в среду принесла документы регистрацию, а также подписные листы, в которых должно быть не менее 199 подписей от глав и депутатов муниципальных образований, избранных народом", — сказали ТАСС в облизбиркоме.

Досрочные выборы губернатора Амурской области пройдут 9 сентября 2018 года.