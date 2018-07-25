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Кавказу выделили почти 17 млрд рублей на развитие туристических комплексов
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Кавказу выделили почти 17 млрд рублей на развитие туристических комплексов 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении почти 17 миллиардов рублей на ремонт, строительство и проектирование объектов всесезонных туристических комплексов на Кавказе в период с 2018 по 2021 год, говорится в документе, опубликованном на сайте кабмина.
"Утверждено адресное (пообъектное) распределение бюджетных инвестиций из федерального бюджета, предоставляемых АО «Курорты Северного Кавказа» в 2018–2021 годах на капитальные вложения в проектирование и строительство всесезонных туристско-рекреационных комплексов «Архыз» (Карачаево-Черкесская Республика), «Ведучи» (Чеченская Республика) и «Эльбрус» (Кабардино-Балкарская Республика)", — говорится в пояснительной записке к документу.
Из распоряжения следует, что общий объём бюджетных инвестиций, предусмотренных в 2018 году на реализацию проекта, составляет 4,28 миллиарда рублей, в 2019–2021 годах — по 4,5 миллиарда рублей ежегодно.
Отмечается, что подпрограммой «Развитие туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном округе» государственной программы «Развитие Северо-Кавказского федерального округа» на период до 2025 года предусмотрена реализация укрупнённого инвестиционного проекта «Создание объектов инфраструктуры особых экономических зон туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном округе». Средства на эти цели предусмотрены в федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов.
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