Кавказу выделили почти 17 млрд рублей на развитие туристических комплексов

МОСКВА , 25 июл — РИА Новости . Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении почти 17 миллиардов рублей на ремонт, строительство и проектирование объектов всесезонных туристических комплексов на Кавказе в период с 2018 по 2021 год, говорится в документе, опубликованном на сайте кабмина.

Из распоряжения следует, что общий объём бюджетных инвестиций, предусмотренных в 2018 году на реализацию проекта, составляет 4,28 миллиарда рублей, в 2019–2021 годах — по 4,5 миллиарда рублей ежегодно.

Отмечается, что подпрограммой «Развитие туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном округе» государственной программы «Развитие Северо-Кавказского федерального округа» на период до 2025 года предусмотрена реализация укрупнённого инвестиционного проекта «Создание объектов инфраструктуры особых экономических зон туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном округе». Средства на эти цели предусмотрены в федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов.