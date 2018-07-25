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На перекрестке улиц Революции и Депутатской сузят дорогу
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На перекрестке улиц Революции и Депутатской сузят дорогу 

АиФ-Новосибирск 1 час назад
Фото: АиФ-Новосибирск
С 24 июля ограничено движение транспорта на перекрестке ул. Революции и ул. Депутатской. Проезжая часть по улице Революции в районе дома № 31 сужена на 5 метров; проезжая часть ул. Депутатской на пересечении с ул. Революции — на 3 метра. Все это связано с проведением филиалом «Тепловые сети» работ по ремонту теплотрассы.
Работы завершат приблизительно к 10 августа. Еще, до 6 августа ограничено движение на участке ул. Революции в районе домов № 1 и 3, проезжая часть сужена на 5 метров, сообщает пресс-служба департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска.
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