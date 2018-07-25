На перекрестке улиц Революции и Депутатской сузят дорогу

С 24 июля ограничено движение транспорта на перекрестке ул. Революции и ул. Депутатской. Проезжая часть по улице Революции в районе дома № 31 сужена на 5 метров; проезжая часть ул. Депутатской на пересечении с ул. Революции — на 3 метра. Все это связано с проведением филиалом «Тепловые сети» работ по ремонту теплотрассы.