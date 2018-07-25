Кругосветная авиаэкспедиция побывала на Камчатке

Великобритании, Пять совершающих кругосветное путешествие частных легкомоторных самолетов, приземлились в аэропорту Петропавловска-Камчатского . Участники экспедиции «Airjourney», граждане США Швеции и других стран вместе с членами своих семей, прилетели на полуостров из Японии

Как пишет "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Камчатской таможни, краевой центр стал первым российским городом на их маршруте. Отмечается, что после оформления необходимых таможенных документов авиаторы отправились в Анадырь , откуда перелетят в американский город Анкоридж

В планах экспедиции — обогнуть землю за 70 дней, преодолев около 30 тысяч километров и посетив 24 страны.

Кстати

В 2016 году Камчатку посетили участники кругосветной воздушной экспедиции «Эпическая одиссея». Тогда шесть одномоторных частных самолетов приземлились в главном аэропорту полуострова.