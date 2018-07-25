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Кругосветная авиаэкспедиция побывала на Камчатке
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Кругосветная авиаэкспедиция побывала на Камчатке 

Российская Газета 27 минут назад
Фото: Кам 24
Пять совершающих кругосветное путешествие частных легкомоторных самолетов, приземлились в аэропорту Петропавловска-Камчатского. Участники экспедиции «Airjourney», граждане США, Великобритании, Швеции и других стран вместе с членами своих семей, прилетели на полуостров из Японии.
Как пишет "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Камчатской таможни, краевой центр стал первым российским городом на их маршруте. Отмечается, что после оформления необходимых таможенных документов авиаторы отправились в Анадырь, откуда перелетят в американский город Анкоридж.
В планах экспедиции — обогнуть землю за 70 дней, преодолев около 30 тысяч километров и посетив 24 страны.
Кстати
В 2016 году Камчатку посетили участники кругосветной воздушной экспедиции «Эпическая одиссея». Тогда шесть одномоторных частных самолетов приземлились в главном аэропорту полуострова.
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