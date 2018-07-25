Ещё
Минфин вводит «надбавку» для агрессивных водителей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Минфин вводит «надбавку» для агрессивных водителей 

РИА «ФедералПресс» 38 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
«Ведомости» изучили обновленные поправки Минфина в закон «Об ОСАГО», которые во вторник для согласования получили заинтересованные ведомства (подлинность документа подтвердил один из получателей). В них содержатся почти все предложения ведомства по либерализации рынка, цель которых — переход к индивидуальному тарифообразованию.
Документ отменяет два самых спорных коэффициента — мощности и региональный. Вместо них Минфин предложил новые. На стоимость полиса будет влиять стиль вождения — нарушение правил, резкость торможения и перестроения, частота и длительность использования машины, скорость движения и др. Фиксировать их будут в том числе с использованием установленных на автомобиле телематических устройств, следует из поправок.
Увеличить стоимость полиса ОСАГО может и нарушение правил дорожного движения в течение года до заключения договора на новый срок — кроме тех, что зафиксированы камерами. Среди таких — вождение в алкогольном или наркотическом опьянении, превышение скорости более чем на 60 км в час, проезд на запрещающий сигнал светофора, выезд на встречную полосу движения и др.
Еще одна новация — переход на разные типы полисов с разными лимитами выплат. Поправки содержат три варианта: нынешние 400 000 руб. за вред имуществу и 500 000 руб. — жизни и здоровью или по 1 млн либо 2 млн руб. Но оформить полис с большими выплатами можно только с согласия страховщика.
Автомобилисты смогут приобретать ОСАГО сразу на три года (сейчас не больше года) — в этом страховщик отказать не сможет, следует из поправок Минфина.
Представитель Российского союза автостраховщиков во вторник вечером затруднился оценить поправки Минфина. ЦБ сформулирует свою позицию после изучения документа, сообщил его представитель.
Фото: ФедералПресс/Евгений Поторочин
РИА «ФедералПресс»: последние новости
Тысячи россиян требуют наказания для алтайской живодерки Предполагаемых убийц топ-менеджера УМПО задержали в Уфе Силовиков отправили за зарплатой в ВТБ. Эксперты прогнозируют риски приватизации Сбербанка
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Убийство телеведущего поразило страну63
Пока вы спали: «вестники смерти» дурят народ11
США нанесут удар по госдолгу России205
Шарапову возмутили дороги Крыма60
«Нашествию» объявили бойкот из-за Минобороны102
Видео
05:24
Раскрыты новые детали разговора Путина и Трампа
Политика
00:37
Собянин оценил доходы Москвы от ЧМ-2018
Новости Москвы
00:59
«Вестники смерти» дурят россиян
Общество Криминал
04:20
Назло санкциям: российский газ уплыл в США
Экономика Статьи
00:47
Китайцы провалились сквозь землю посреди свадьбы
Происшествия
01:00
США нанесут удар по госдолгу России
Экономика
00:41
Авиакомпании расстроили россиян
Личный счет Путешествия
02:45
Россиянам вернут отобранные паспорта
Общество
00:29
Шарапову возмутили дороги Крыма
Шоу-бизнес
00:37
Заявление Лолиты грозит международным скандалом
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение