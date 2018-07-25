Минфин вводит «надбавку» для агрессивных водителей

«Ведомости» изучили обновленные поправки Минфина в закон «Об ОСАГО», которые во вторник для согласования получили заинтересованные ведомства (подлинность документа подтвердил один из получателей). В них содержатся почти все предложения ведомства по либерализации рынка, цель которых — переход к индивидуальному тарифообразованию.

Документ отменяет два самых спорных коэффициента — мощности и региональный. Вместо них Минфин предложил новые. На стоимость полиса будет влиять стиль вождения — нарушение правил, резкость торможения и перестроения, частота и длительность использования машины, скорость движения и др. Фиксировать их будут в том числе с использованием установленных на автомобиле телематических устройств, следует из поправок.

Увеличить стоимость полиса ОСАГО может и нарушение правил дорожного движения в течение года до заключения договора на новый срок — кроме тех, что зафиксированы камерами. Среди таких — вождение в алкогольном или наркотическом опьянении, превышение скорости более чем на 60 км в час, проезд на запрещающий сигнал светофора, выезд на встречную полосу движения и др.

Еще одна новация — переход на разные типы полисов с разными лимитами выплат. Поправки содержат три варианта: нынешние 400 000 руб. за вред имуществу и 500 000 руб. — жизни и здоровью или по 1 млн либо 2 млн руб. Но оформить полис с большими выплатами можно только с согласия страховщика.

Автомобилисты смогут приобретать ОСАГО сразу на три года (сейчас не больше года) — в этом страховщик отказать не сможет, следует из поправок Минфина.