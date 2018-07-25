У министра образования Башкирии новый зам 

Альфия Галиева (крайняя справа) в прошлом налоговый инспектор
Заместителем министра образования республики назначили 45-летнюю Альфию Галиеву. Соответствующее распоряжение Правительства опубликовали 23 июля.
Альфия Закировна — уроженка Уфы, с отличием закончила БашГУ по специальности «Правоведение».
Карьеру начинала в качестве налогового инспектора юридических лиц в Ишимбайском районе республики. Позже работала в нотариальной конторе в Салавате. В системе минобразования РБ с 20045 года.
В 2010 году окончила аспирантуру ГБОУ ВПО БАГСУ при Президенте Башкирии. В 2011 году стала начальником юридического отдела ведомства.
Имеет нагрудный знак «Отличник образования Республики Башкортостан».