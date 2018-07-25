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СМИ: на АЭС «Фукусима-1» планируют начать извлечение расплавившегося ядерного топлива
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СМИ: на АЭС «Фукусима-1» планируют начать извлечение расплавившегося ядерного топлива 

ТАСС 1 час назад
ТОКИО, 25 июля. /ТАСС/. Правительство Японии и компания-оператор Tokyo Electric Power (TEPCO) планируют начать извлечение расплавившегося топлива из второго реактора аварийной АЭС «Фукусима-1». Об этом в среду сообщила общенациональная газета Mainichi Shimbun.
Ожидается, что подготовка к извлечению начнется уже в этом году — специалисты TEPCO планируют при помощи специальных роботов провести подробное исследование состояния и места расположения расплавившегося топлива, которое прожгло защитную оболочку реактора и ушло в землю. В то же время, реальное извлечение начнется не раньше 2021 года. Ликвидаторам сперва придется получить небольшие образцы расплавившегося топлива и решить, каким методом извлекать его основную массу и как осуществлять хранение.
Авария на АЭС «Фукусима-1» произошла в марте 2011 года, когда в результате удара цунами там вышли из строя системы энергоснабжения и охлаждения. В результате в реакторах трех энергоблоков расплавилось ядерное топливо, которое прожгло их защитные корпуса. Это сопровождалось взрывами водорода, которые повредили и четвертый энергоблок. Произошли выбросы большого объема радиоактивных веществ, что привело к заражению прилегающих к станции районов.
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