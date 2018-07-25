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Мини-принтер: Арнтгольц сделала с дочерью одинаковые прически
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Мини-принтер: Арнтгольц сделала с дочерью одинаковые прически 

WDay.ru 1 час назад
Фото: WDay.ru
Актриса подстриглась ради новой роли, а дочку — ради удобства.
Для многих зрителей Татьяна ассоциируется с роскошными длинными локонами, но для новой роли актриса решилась на короткую стрижку. Арнтгольц утверждает, что долго не раздумывала и даже была рада переменам: «У меня была картина „Медовый месяц“, где мы снимались вместе с Сашей Домогаровым, для нее меня стригли. Но после подобного опыта не было 14 лет. Согласилась сразу!
Еще до приглашения на пробы как-то подумала, что было бы здорово, если бы мне предложили проект с условием, что для роли нужно подстричь мои длинные волосы. Проходит некоторое время, и зовут на кастинг „Нового человека“. Помню, что у меня была ночная смена, текст выслали накануне, учила его прямо на месте, быстро прочитала и убежала на другую съемку. Когда мне снова позвонили, то сказали, что утвердили на роль, но есть одна просьба: коротко подстричься. Я ответила: „Легко, только не под ежик“. Честно ждала этого дня».
Татьяна воспитывает восьмилетнюю дочь Марию, которую родила в браке с актером Иваном Жидковым. По стечению обстоятельств мама и дочка в одно и то же время кардинально сменили прически с длинных локонов на каре. Правда, Машу актриса подстригла ради удобства и экономии: «У моей дочки раньше были длиннющие шикарные волосы, но мы устали с ними бороться, ведь она еще сама не может за ними ухаживать. Ей сделали каре в июле, а меня так же коротко подстригли 30 октября. Я даже помню этот день. Так что мы ходили с похожими прическами».
О подробностях личной жизни актрисы читайте в ее новом интервью вот ТУТ.
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