Манвел Мажонц перешел на работу в «Тверьэнерго» 

Быший руководитель «Омскэлектро» стал исполняющим обязанности заместителя генерального директора — директора филиала ПАО «МРСК Центра» — «Тверьэнерго» На сайте «МРСК Центра» в разделе о филиале «Тверьэнерго» появилась информация о новом руководителе. И. о. заместителя генерального директора — директором филиала ПАО «МРСК Центра» — «Тверьэнерго» стал Манвел Мажонц, с 2012 года возглавлявший «Омскэлектро».
На прошлой неделе, напомним, мэр Омска приняла отставку генерального директора «Омскэлектро», а накануне Манвел Мажонц дал больше интервью специально для "Омск Здесь". Новый руководителем «Омскэлектро» стал 38-летний Андрей Жуковский. Он переехал к нам из Екатеринбурга.
Акционерное общество открытого типа «Тверская энергетическая система» было учреждено в 1993 году. С 31 марта 2008 года «Тверьэнерго» — филиал ПАО «МРСК Центра». «Тверьэнерго» — самый большой по площади обслуживаемой территории и протяженности линий электропередачи филиал МРСК Центра. Компания обеспечивает передачу и распределение электрической энергии на территории Тверской области.