Манвел Мажонц перешел на работу в «Тверьэнерго» 

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Чистоту в Омске будут наводить больше 80 новых самосвалов, грейдеров и уличных пылесосов

В Омской области в полутораметровом котловане утонул мальчик

В Омск на День города приедут гости из Китая, Германии и Польши