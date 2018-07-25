Роспотребнадзор посоветовал в жару снизить физические нагрузки и ограничить пребывание на улице

«Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека отмечает, что в ряде регионов РФ установилась жаркая погода, при которой температура воздуха превышает средние многолетние значения для данного периода года. При этом, повышенная температура, как на открытой местности, так и в помещениях может негативно отражаться на состоянии здоровья людей, в первую очередь пожилых и детей. Это может приводить к обострению хронических заболеваний, а в ряде случаев к перегреву организма и резкому ухудшению здоровья», — говорится в сообщении.

Россиянам рекомендуется ограничить пребывание на улице в период максимально высокой температуры воздуха, снизить физические нагрузки до минимума. При нахождении в помещении необходимо обеспечить их проветривание — приоткрыть форточки, окна, по возможности дополнительно включить вентиляторы или кондиционеры. При выходе на улицу рекомендуется надевать легкую одежду из натуральных тканей светлой расцветки, желательно, чтобы ворот одежды был не тугим, на улице обязательно пользоваться головным убором, солнцезащитными очками, зонтиками.

«Потребность в энергии в жаркую погоду снижается, в связи с чем, организму летом нужна менее калорийная пища. В жаркий период времени необходимо отказаться от жирной пищи, а потребление мяса свести к минимуму, лучше всего его заменить рыбой или морепродуктами. Необходимо предусмотреть снижение количества копченых, жареных, и скоропортящихся продуктов питания. Приемы пищи желательно исключить в самое жаркое время дня, перенеся их на утро и вечер. Необходимо особо строго соблюдать гигиенические и технологические требования приготовления блюд и хранения пищи», — подчеркнули в ведомстве.

Также рекомендуется в целях профилактики обезвоживания организма употреблять большое количество жидкости: чая, минеральной воды, морса, молочно-кислых напитков с низким содержанием жира, отваров из сухофруктов, витаминизированных напитков, избегая употребления газированных напитков и жидкостей с повышенным содержанием сахара, энергетических и алкогольных напитков. В течении дня рекомендуется по возможности принимать душ с прохладной водой.