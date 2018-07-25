В России ожидается повышение цен на авиабилеты

Изменения связаны с ростом цен на топливо. О повышении цен сообщили в «Аэрофлоте» . Соответствующее уведомление перевозчик уже распространил среди компаний — турагентов, пишет Эхо Москвы

Подорожание должно произойти с 26 июля, когда вырастет тобпливный сбор. Так, надбавка для билетов эконом-класса будет равна 200 рублям, а в бизнес— 400. Не исключено, что произойдет повышение цена на авиабилеты международных рейсов. В этом случае стоимость может измениться на 20-40 евро.

Словакия, Литва, Венгрия, Хорватия, Белоруссия, Польша. Напомним, что Россия оказалась середняком по доступности бензина в Европе. Меньше всего топлива могут купить жители соседней Украины — всего 243 литра. Заметно больше у идущих следом Болгарии — 430 литров и Румынии — 433 литра. В целом вся последняя десятка представлена странами Восточной Европы. В хвосте также оказались, в порядке возрастания рейтинга: Латвия

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