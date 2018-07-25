Переключая каналы 

Разработку нового законопроекта инициировал глава региона Андрей Тарасенко.
Его суть — уменьшение расходов граждан при обязательном переходе на новый формат телевещания. Пенсионеры, многодетные семьи и малообеспеченные жители отдаленных сёл региона в рамках госпрограммы «Социальная поддержка населения Приморского края» на 2013-2020 годы смогут рассчитывать на компенсацию за приобретение оборудования для подключения к цифровому телевещанию.
Новый стандарт
Пока жители края, как и всей России, смотрят телевидение в аналоговом и цифровом форматах. Цифровой формат является более современным и предлагает изображение высокого качества, поэтому с 1 января 2019 г. все регионы России полностью перейдут на цифровое телевидение.
С 1 января 98,74% населения Приморья будут смотреть 20 каналов бесплатно в цифровом формате. Аналоговое телевещание останется только в городах, где проживает более 100 тысяч жителей, и в населенных пунктах, находящихся в зоне охвата вещанием краевого канала ОТВ-Прим.
81 населённый пункт края останется неохваченным цифровым эфирным телерадиовещанием, в то же время там прекратится и аналоговое телевещание. В 11 из них будет вещать в аналоговом формате только ОТВ-прим. Остальные 70 населённых пунктов остаются полностью без эфирного телевидения.
Как рассказали в департаменте информатизации и телекоммуникаций, после отключения аналогового вещания в некоторых муниципалитетах, единственной возможностью поймать телесигнал станет спутниковая установка, стоимость которой составляет около 6 тысяч рублей. Главой края принято решение о разработке законопроекта, предусматривающего компенсацию за приобретение и установку оборудования наиболее нуждающимся категориям населения.
Андрей Тарасенко поручил главам муниципалитетов донести всю необходимую информацию до населения, чтобы переход на цифру был безболезненным.
Подробнее о том, какие изменения ждут жителей края при переходе на новый формат телевещания, и какое оборудование потребуется для приёма сигнала, рассказал начальник отдела внешних коммуникаций регионального отделения РТРС Евгений Пономарев.
Качество на экране
— Почему аналоговое вещание сократят?
— С января 2019 г. правительство Российской Федерации перестанет финансировать распространение общероссийских обязательных общедоступных каналов в аналоговом формате в городах с населением менее 100 тысяч человек. В таких населенных пунктах телеканалы будут доступны зрителям только в цифровом формате — 20 каналов.
В крупных городах, как Владивосток, Уссурийск, Артём, Находка и других телеканалы самостоятельно принимают решение, осуществлять им вещание параллельно — в цифровом виде и в аналоговом — или отключить аналоговый сигнал.
— А в чём заключаются преимущества цифрового эфирного телевидения?
— В отличие от аналогового цифрового телевидения обеспечивает намного более высокое качество изображения и звука, полное отсутствие каких-либо дефектов картинки — рябь, шум, муар, помехи. В отличие от аналогового монозвука, цифровой стереозвук обеспечивает зрителю реалистичную звуковую сцену. Увеличение количества каналов — не только в глубинке, где раньше было один-два канала, а теперь можно принимать 10-20, но и в крупных городах. Наконец, абсолютная бесплатность цифрового телевидения — никакой абонентской платы, никаких ежемесячных платежей.
— Жители края смогут смотреть местные передачи в «цифре»?
— Если раньше зрители цифрового телевидения смотрели федеральные версии новостных телеканалов, то теперь, благодаря так называемой регионализации, жители Приморья смотрят местные передачи на каналах «Россия 1», «Россия 24» и слушают на «Радио России».
Антенна и приставка
— Тем, кто смотрит аналоговое эфирное телевидение, как быть теперь?
— Практически всё население Приморья имеет возможность принимать цифровой сигнал, его передают 152 ретранслятора по всему краю, от Посьета до Тернея. Для приёма «цифры» достаточно иметь телевизор или приставку стандарта DVB-T2. Такие телевизоры продаются со второй половины 2012 г. и, если это ваш случай, то приставка не нужна. Она потребуется, если ваш телевизор старше 2012 г. Приобрести её можно в магазинах бытовой техники.
Кроме телевизора или приставки потребуется эфирная антенна дециметрового диапазона. В зависимости от вашего местоположения она может быть комнатной или наружной. Если вы живете в населенном пункте, где есть ретранслятор цифрового телевидения, то вам, скорее всего, будет достаточно комнатной антенны. Если до ближайшего цифрового ретранслятора расстояние побольше — более 7-10 км, потребуется более мощная наружная антенна.
— Как узнать, какое оно, телевидение на экране — аналоговое или цифровое?
— Если на экране рядом с логотипом телеканала зритель видит литеру «А», значит, он смотрит аналоговое телевидение, которое в скором времени прекратят в абсолютном большинстве населенных пунктов, кроме больших городов. Телерадиосеть России (РТРС) ввела эту маркировку для удобства телезрителей.
Если вы видите эту маркировку и у вас старый телевизор, выпущенный ранее 2012 г., вам достаточно приобрести и подключить к нему приставку для приёма «цифры». Если же у вас современный телевизор, просто запустите в его меню автоматический поиск цифровых каналов.
Моделей хватает
— Как выбрать приставку?
— Приставка или телевизор для приёма цифрового телевидения должны поддерживать стандарт DVB-T2, стандарт сжатия видеосигнала MPEG4 и режим Multiple PLP. Цифровая приставка стоит недорого — от 650 рублей, данное оборудование представлено во многих магазинах бытовой техники и электроники. В ассортименте более 400 моделей.
— Если в доме несколько телевизоров, и приставок нужно покупать больше одной?
— Для каждого телевизора нужна отдельная приставка, если в нём нет встроенного тюнера.
— Можно ли установить дециметровую антенну самостоятельно?
— Чтобы это сделать, достаточно следовать инструкции, приложенной к устройству. Для тех, кто предпочитает пользоваться интернетом, на сайте Телерадиосети России созданы специальные разделы «Всё для приема» и «Интерактивная карта ЦЭТВ». На этой карте можно найти ближайший к вашему населенному пункту объект цифрового вещания и сориентировать на него антенну. Таких объектов более 160, они охватывают цифровым эфирным телевидением более 98% населения Приморского края.
КСТАТИ
Жилое помещение претендентов на субсидию должно соответствовать нескольким требованиям: оно должно находиться на территории вне зоны охвата цифрового эфирного телевидения, принадлежать на правах собственности или использоваться на основе договора социального найма. Постоянное проживание в доме должно быть подтверждено регистрацией по месту жительства. При наличии двух и более собственников жилого помещения единовременная денежную выплату предоставят одному из собственников жилого помещения. Проект закона «О государственной поддержке граждан Российской Федерации, проживающих на территории Приморского края в населенных пунктах вне зоны охвата цифрового эфирного телевидения» в ближайшее время будет рассмотрен депутатами Законодательного Собрания края.
ВАЖНО
Те, кто затрудняется с выбором приставки или антенны для приёма цифрового эфирного телевидения, могут позвонить по телефону горячей линии РТРС: 8 (800) 220-20-02 (звонок по России бесплатный) и проконсультироваться со специалистом.
ЦИФРЫ
6 тысяч рублей — такой размер, предполагается, установят единовременной выплаты на ТВ.