Переключая каналы

Разработку нового законопроекта инициировал глава региона Андрей Тарасенко

Его суть — уменьшение расходов граждан при обязательном переходе на новый формат телевещания. Пенсионеры, многодетные семьи и малообеспеченные жители отдаленных сёл региона в рамках госпрограммы «Социальная поддержка населения Приморского края» на 2013-2020 годы смогут рассчитывать на компенсацию за приобретение оборудования для подключения к цифровому телевещанию.

Новый стандарт

Пока жители края, как и всей России , смотрят телевидение в аналоговом и цифровом форматах. Цифровой формат является более современным и предлагает изображение высокого качества, поэтому с 1 января 2019 г. все регионы России полностью перейдут на цифровое телевидение.

С 1 января 98,74% населения Приморья будут смотреть 20 каналов бесплатно в цифровом формате. Аналоговое телевещание останется только в городах, где проживает более 100 тысяч жителей, и в населенных пунктах, находящихся в зоне охвата вещанием краевого канала ОТВ-Прим.

81 населённый пункт края останется неохваченным цифровым эфирным телерадиовещанием, в то же время там прекратится и аналоговое телевещание. В 11 из них будет вещать в аналоговом формате только ОТВ-прим. Остальные 70 населённых пунктов остаются полностью без эфирного телевидения.

Как рассказали в департаменте информатизации и телекоммуникаций, после отключения аналогового вещания в некоторых муниципалитетах, единственной возможностью поймать телесигнал станет спутниковая установка, стоимость которой составляет около 6 тысяч рублей. Главой края принято решение о разработке законопроекта, предусматривающего компенсацию за приобретение и установку оборудования наиболее нуждающимся категориям населения.

Андрей Тарасенко поручил главам муниципалитетов донести всю необходимую информацию до населения, чтобы переход на цифру был безболезненным.

Подробнее о том, какие изменения ждут жителей края при переходе на новый формат телевещания, и какое оборудование потребуется для приёма сигнала, рассказал начальник отдела внешних коммуникаций регионального отделения РТРС Евгений Пономарев

Качество на экране

— Почему аналоговое вещание сократят?

— С января 2019 г. правительство Российской Федерации перестанет финансировать распространение общероссийских обязательных общедоступных каналов в аналоговом формате в городах с населением менее 100 тысяч человек. В таких населенных пунктах телеканалы будут доступны зрителям только в цифровом формате — 20 каналов.

В крупных городах, как Владивосток Уссурийск , Артём, Находка и других телеканалы самостоятельно принимают решение, осуществлять им вещание параллельно — в цифровом виде и в аналоговом — или отключить аналоговый сигнал.

— А в чём заключаются преимущества цифрового эфирного телевидения?

— В отличие от аналогового цифрового телевидения обеспечивает намного более высокое качество изображения и звука, полное отсутствие каких-либо дефектов картинки — рябь, шум, муар, помехи. В отличие от аналогового монозвука, цифровой стереозвук обеспечивает зрителю реалистичную звуковую сцену. Увеличение количества каналов — не только в глубинке, где раньше было один-два канала, а теперь можно принимать 10-20, но и в крупных городах. Наконец, абсолютная бесплатность цифрового телевидения — никакой абонентской платы, никаких ежемесячных платежей.

— Жители края смогут смотреть местные передачи в «цифре»?

— Если раньше зрители цифрового телевидения смотрели федеральные версии новостных телеканалов, то теперь, благодаря так называемой регионализации, жители Приморья смотрят местные передачи на каналах «Россия 1», «Россия 24» и слушают на «Радио России».

Антенна и приставка

— Тем, кто смотрит аналоговое эфирное телевидение, как быть теперь?

— Практически всё население Приморья имеет возможность принимать цифровой сигнал, его передают 152 ретранслятора по всему краю, от Посьета до Тернея. Для приёма «цифры» достаточно иметь телевизор или приставку стандарта DVB-T2. Такие телевизоры продаются со второй половины 2012 г. и, если это ваш случай, то приставка не нужна. Она потребуется, если ваш телевизор старше 2012 г. Приобрести её можно в магазинах бытовой техники.

Кроме телевизора или приставки потребуется эфирная антенна дециметрового диапазона. В зависимости от вашего местоположения она может быть комнатной или наружной. Если вы живете в населенном пункте, где есть ретранслятор цифрового телевидения, то вам, скорее всего, будет достаточно комнатной антенны. Если до ближайшего цифрового ретранслятора расстояние побольше — более 7-10 км, потребуется более мощная наружная антенна.

— Как узнать, какое оно, телевидение на экране — аналоговое или цифровое?

— Если на экране рядом с логотипом телеканала зритель видит литеру «А», значит, он смотрит аналоговое телевидение, которое в скором времени прекратят в абсолютном большинстве населенных пунктов, кроме больших городов. Телерадиосеть России (РТРС) ввела эту маркировку для удобства телезрителей.

Если вы видите эту маркировку и у вас старый телевизор, выпущенный ранее 2012 г., вам достаточно приобрести и подключить к нему приставку для приёма «цифры». Если же у вас современный телевизор, просто запустите в его меню автоматический поиск цифровых каналов.

Моделей хватает

— Как выбрать приставку?

— Приставка или телевизор для приёма цифрового телевидения должны поддерживать стандарт DVB-T2, стандарт сжатия видеосигнала MPEG4 и режим Multiple PLP. Цифровая приставка стоит недорого — от 650 рублей, данное оборудование представлено во многих магазинах бытовой техники и электроники. В ассортименте более 400 моделей.

— Если в доме несколько телевизоров, и приставок нужно покупать больше одной?

— Для каждого телевизора нужна отдельная приставка, если в нём нет встроенного тюнера.

— Можно ли установить дециметровую антенну самостоятельно?

— Чтобы это сделать, достаточно следовать инструкции, приложенной к устройству. Для тех, кто предпочитает пользоваться интернетом, на сайте Телерадиосети России созданы специальные разделы «Всё для приема» и «Интерактивная карта ЦЭТВ». На этой карте можно найти ближайший к вашему населенному пункту объект цифрового вещания и сориентировать на него антенну. Таких объектов более 160, они охватывают цифровым эфирным телевидением более 98% населения Приморского края

КСТАТИ

Жилое помещение претендентов на субсидию должно соответствовать нескольким требованиям: оно должно находиться на территории вне зоны охвата цифрового эфирного телевидения, принадлежать на правах собственности или использоваться на основе договора социального найма. Постоянное проживание в доме должно быть подтверждено регистрацией по месту жительства. При наличии двух и более собственников жилого помещения единовременная денежную выплату предоставят одному из собственников жилого помещения. Проект закона «О государственной поддержке граждан Российской Федерации, проживающих на территории Приморского края в населенных пунктах вне зоны охвата цифрового эфирного телевидения» в ближайшее время будет рассмотрен депутатами Законодательного Собрания края.

ВАЖНО

Те, кто затрудняется с выбором приставки или антенны для приёма цифрового эфирного телевидения, могут позвонить по телефону горячей линии РТРС: 8 (800) 220-20-02 (звонок по России бесплатный) и проконсультироваться со специалистом.

ЦИФРЫ

6 тысяч рублей — такой размер, предполагается, установят единовременной выплаты на ТВ.