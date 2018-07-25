Где взять 10 миллионов новых россиян за 18 лет?

Росстат улучшил свой прогноз по приросту населения — с учетом госпрограммы, которая предусматривает увеличение продолжительности жизни и снижение смертности. Расходы на национальный проект по демографии превысят 3,5 трлн рублей, объявил премьер Дмитрий Медведев

Многое из того, что указано в программе, применялось и раньше. Стимулировать рождаемость собираются, увеличивая поддержку семей с детьми: льготная ипотека, материнский капитал, расширение возможности сделать экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО). Будет увеличено количество мест в яслях для детей до трех лет, а молодым мамам предложат программы для повышения квалификации. Предстоит добиться того, чтобы спортом систематически занимались более половины граждан.

Отдельная часть нацпроекта — «Старшее поколение», актуальная в свете грядущей пенсионной реформы. В каждом регионе должны создать специальные центры. «Необходимо сосредоточиться на формировании условий для активного долголетия», — заявил Медведев.

С учетом этих планов Росстат и улучшил свой прогноз: через 18 лет численность россиян вырастет на 10 миллионов до 157 миллионов человек. Правда, пока это выглядит маловероятным, считает заместитель директора Высшей школы современных социальных наук МГУ Александр Гребенюк : рождаемость стремительно падает из-за демографической ямы 90-х.

Александр Гребенюк заместитель директора Высшей школы современных социальных наук МГУ «На сегодняшний день количество людей активного репродуктивного возраста примерно в два раза меньше, чем было в конце 2000-х. Это естественным образом скажется на рождаемости. Мы уже сейчас начинаем чувствовать, что количество рождений уменьшается. Период, когда это будет происходить, будет довольно длительный — около 10-12 лет. И если в ближайшие несколько лет двухдетная и трехдетная семья станет нормой, тогда можем говорить, что компонент этой рождаемости в общей численности населения будет играть позитивную роль».

Еще в одном показателе, который должен способствовать приросту населения, а именно в возвращении покинувших страну, Россия пока не преуспела. Эмиграция россиян по-прежнему превышает реэмиграцию. Но зато можно прирасти за счет мигрантов. К примеру, только за полгода гражданство России получили более 4 тысяч киргизов.

Узбекистан и Вячеслав Поставнин президент фонда «Миграция XXI век», бывший заместитель директора Федеральной миграционной службы РФ «Наша миграция будет пока увеличиваться, потому что Таджикистан Киргизия каждый год выбрасывают на рынок дополнительное количество рабочих рук, которые там не востребованы. Этот процесс будет еще идти. Единственное, с Украиной непонятно, потому что поток на Украине сейчас совершенно четко разделился: половина идет в Европу, половина идет к нам. Все будет зависеть от того, как мы будем принимать этих мигрантов и как будут принимать в Европе. 157 миллионов, конечно, это оптимистичный прогноз, но вполне реальный: если мы будем принимать в гражданство по 500 тысяч мигрантов каждый год, то да, мы можем этого легко достичь».