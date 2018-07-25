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Где взять 10 миллионов новых россиян за 18 лет?
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Где взять 10 миллионов новых россиян за 18 лет? 

BFM.RU 1 час назад
Фото: BFM.RU
Росстат улучшил свой прогноз по приросту населения — с учетом госпрограммы, которая предусматривает увеличение продолжительности жизни и снижение смертности. Расходы на национальный проект по демографии превысят 3,5 трлн рублей, объявил премьер Дмитрий Медведев.
Многое из того, что указано в программе, применялось и раньше. Стимулировать рождаемость собираются, увеличивая поддержку семей с детьми: льготная ипотека, материнский капитал, расширение возможности сделать экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО). Будет увеличено количество мест в яслях для детей до трех лет, а молодым мамам предложат программы для повышения квалификации. Предстоит добиться того, чтобы спортом систематически занимались более половины граждан.
Отдельная часть нацпроекта — «Старшее поколение», актуальная в свете грядущей пенсионной реформы. В каждом регионе должны создать специальные центры. «Необходимо сосредоточиться на формировании условий для активного долголетия», — заявил Медведев.
С учетом этих планов Росстат и улучшил свой прогноз: через 18 лет численность россиян вырастет на 10 миллионов до 157 миллионов человек. Правда, пока это выглядит маловероятным, считает заместитель директора Высшей школы современных социальных наук МГУ Александр Гребенюк: рождаемость стремительно падает из-за демографической ямы 90-х.
Александр Гребенюк заместитель директора Высшей школы современных социальных наук МГУ «На сегодняшний день количество людей активного репродуктивного возраста примерно в два раза меньше, чем было в конце 2000-х. Это естественным образом скажется на рождаемости. Мы уже сейчас начинаем чувствовать, что количество рождений уменьшается. Период, когда это будет происходить, будет довольно длительный — около 10-12 лет. И если в ближайшие несколько лет двухдетная и трехдетная семья станет нормой, тогда можем говорить, что компонент этой рождаемости в общей численности населения будет играть позитивную роль».
Еще в одном показателе, который должен способствовать приросту населения, а именно в возвращении покинувших страну, Россия пока не преуспела. Эмиграция россиян по-прежнему превышает реэмиграцию. Но зато можно прирасти за счет мигрантов. К примеру, только за полгода гражданство России получили более 4 тысяч киргизов.
Вячеслав Поставнин президент фонда «Миграция XXI век», бывший заместитель директора Федеральной миграционной службы РФ «Наша миграция будет пока увеличиваться, потому что Таджикистан, Узбекистан и Киргизия каждый год выбрасывают на рынок дополнительное количество рабочих рук, которые там не востребованы. Этот процесс будет еще идти. Единственное, с Украиной непонятно, потому что поток на Украине сейчас совершенно четко разделился: половина идет в Европу, половина идет к нам. Все будет зависеть от того, как мы будем принимать этих мигрантов и как будут принимать в Европе. 157 миллионов, конечно, это оптимистичный прогноз, но вполне реальный: если мы будем принимать в гражданство по 500 тысяч мигрантов каждый год, то да, мы можем этого легко достичь».
Есть и пессимистичные прогнозы. Эксперты РАНХиГС и Института Гайдара недавно предупредили, что население России может пойти на убыль впервые за последние десять лет. Главная причина — снижение рождаемости, компенсировать которое не удается за счет миграционного прироста, поскольку он тоже падает — из-за Украины. Из этой страны в Россию по-прежнему едут, но уже не так активно, как в 2016 и 2017 годах.
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