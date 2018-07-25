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Зоозащитница заставила орловских полицейских искать котенка
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Зоозащитница заставила орловских полицейских искать котенка 

РИА 57 1 час назад
Фото: РИА 57
Заявлением в полицию и иском в суд обернулось желание пристроить маленького котенка в новую семью.
Женщина подобрала его на улице в октябре 2017 года. Далее подыскала котенку дом с условием, что будет навещать пристроенный «хвост». Через некоторое время новая хозяйка начала уклоняться от просьб показать животное, заявила, что малыш в другом населенном пункте — у мамы. Но по указанному адресу его не оказалось. Тогда зоозащитница была вынуждена обратиться в полицию.
В конце января 2018 года женщины встретились на улице. Снова был задан вопрос о судьбе котенка. Ответ шокировал — он в мусорном ящике. У зоозащитницы поднялось давление, она была вынуждена обратиться за помощью к врачам. Далее последовал иск в суд о компенсации морального и материального вреда. Однако в ходе заседания женщина от него отказалась.
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