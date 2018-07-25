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Около 25 килограммов опасных морепродуктов изъяли в Приморье
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Около 25 килограммов опасных морепродуктов изъяли в Приморье 

Primpress 1 час назад
Фото: Primpress
Сотрудники Россельхознадзора совместно с полицейскими пресекли продажу сомнительных морепродуктов, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу Россельхознадзора.
Во время осмотра магазина в городе Артеме полицейские выявили хранение и продажу рыбо— и морепродукции с нарушением требований технических регламентов. Общий вес продукции составил около 25 килограммов. Без соответствующей маркировки оказались креветка, краб, морской гребешок, рыбный фарш и красная икра.
В отношении предпринимателя возбуждено административное дело. Вся опасная продукция была изъята.
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