Около 25 килограммов опасных морепродуктов изъяли в Приморье

Сотрудники Россельхознадзора совместно с полицейскими пресекли продажу сомнительных морепродуктов, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу Россельхознадзора.

Во время осмотра магазина в городе Артеме полицейские выявили хранение и продажу рыбо— и морепродукции с нарушением требований технических регламентов. Общий вес продукции составил около 25 килограммов. Без соответствующей маркировки оказались креветка, краб, морской гребешок, рыбный фарш и красная икра.

В отношении предпринимателя возбуждено административное дело. Вся опасная продукция была изъята.