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Производство свинины на Камчатке к 2019 году вырастет до 4,67 тысячи тонн
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Производство свинины на Камчатке к 2019 году вырастет до 4,67 тысячи тонн 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 26 июл — РИА Новости. Производство свинины на Камчатке может вырасти к 2019 до 4,67 тысячи тонн ежегодно за счёт реализации инвестпроекта строительства свинокомплекса холдинга «Агротек», планирующего увеличить поставки мяса до двух тысяч тонн в год, сообщает пресс-служба краевого правительства.
rightПо данным пресс-службы, с начала текущего года на Камчатке произведено более 3,3 тысячи тонн мяса разных видов, что почти на 18% выше уровня аналогичного периода 2017 года. Рост произошел за счет увеличения объема производства мяса птицы и свиней, что является следствием реализации в регионе мер поддержки сельхозтоваропроизводителей — грантов и субсидий на развитие животноводства, модернизацию и техническое перевооружение.
В настоящее время на Камчатке продолжается реализация масштабного инвестиционного проекта холдинга «Агротек» по строительству свинокомплекса полного цикла на 36 тысяч голов. Введен в эксплуатацию первый корпус, где содержатся 700 свиней. К декабрю 2018 года поголовье должно вырасти до 1,2 тысячи голов. Максимальной мощности комплекс достигнет в 2019 году. Объем инвестиций в проект составляет 1,171 миллиарда рублей, пояснили в пресс-службе.
"Этот проект — первый, кому инвестиционный совет Камчатского края присвоил статус «масштабный». От правительства региона свинокомплекс получает поддержку в виде субсидий по возмещению процентной ставки и на килограмм выпускаемой продукции. Кроме того, инвестору возмещена часть затрат на приобретение сельскохозяйственной техники, предусмотрены преференции по налогу на имущество. За счет реализации проекта самообеспеченность Камчатского края мясом вырастет до 70%. Это положительно повлияет на продовольственную безопасность региона и реализацию политики импортозамещения", — приводятся в сообщении слова министра сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности края Александра Кучеренко.
Собеседник РИА Новости в пресс-службе правительства Камчатского края уточнил, что прогнозируемое производство свинины в живом весе в текущем году — 4,3 тысячи тонн, в 2019 году — 4,67 тысячи тонн.
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