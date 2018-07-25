Алтайский сенатор Владимир Полетаев встретился с Министром транспорта РФ Евгением Дитрихом, чтобы обсудить развитие авиаперевозок в Республике Алтай. Сторонам удалось договориться о субсидировании некоторых маршрутов.
Владимир Полетаев рассказал Евгению Дитриху о том, что Республика Алтай является популярным направлением внутреннего и въездного туризма, но рост турпотока и привлечение инвестиций сдерживаются ограниченной транспортной доступностью региона.
По словам сенатора, необходимо расширить маршрутную сеть аэропорта Горно-Алтайска и субсидировать авиатарифы из федерального бюджета. Также Владимир Полетаев рассказал, что жители региона жалуются на дороговизну авиабилетов.
«В ходе встречи с министром была достигнута договоренность о включении Республики Алтай в перечень удаленных и труднодоступных территорий и субсидировании перелетов в Горно-Алтайск в первоочередном порядке», — сообщил Владимир Полетаев.
В программу государственного софинансирования были включены маршруты из Горно-Алтайска в Челябинск и из Новосибирска в Горно-Алтайск.