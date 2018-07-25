Ещё
Маршруты из Горно-Алтайска в Челябинск и Новосибирск субсидируют — Полетаев
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Маршруты из Горно-Алтайска в Челябинск и Новосибирск субсидируют — Полетаев 

АиФ — Алтай 1 час назад
Фото: АиФ - Алтай
Алтайский сенатор Владимир Полетаев встретился с Министром транспорта РФ Евгением Дитрихом, чтобы обсудить развитие авиаперевозок в Республике Алтай. Сторонам удалось договориться о субсидировании некоторых маршрутов.
Владимир Полетаев рассказал Евгению Дитриху о том, что Республика Алтай является популярным направлением внутреннего и въездного туризма, но рост турпотока и привлечение инвестиций сдерживаются ограниченной транспортной доступностью региона.
По словам сенатора, необходимо расширить маршрутную сеть аэропорта Горно-Алтайска и субсидировать авиатарифы из федерального бюджета. Также Владимир Полетаев рассказал, что жители региона жалуются на дороговизну авиабилетов.
«В ходе встречи с министром была достигнута договоренность о включении Республики Алтай в перечень удаленных и труднодоступных территорий и субсидировании перелетов в Горно-Алтайск в первоочередном порядке», — сообщил Владимир Полетаев.
В программу государственного софинансирования были включены маршруты из Горно-Алтайска в Челябинск и из Новосибирска в Горно-Алтайск.
АиФ — Алтай: последние новости
В Алтайском крае проходил Национальный лесной форум? Сколько дней будем отдыхать на праздники в 2019 году? Почти все пожарные части Барнаула тушат огонь на шинном заводе
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия и Китай нашли «ахиллесову пяту» США113
Раскрыта правда о «Посейдоне»74
Назван способ уничтожить гиперзвуковой «Авангард»
Названы причины непринятия Украины в НАТО16
В смерти актера Исакова обвинили врачей16
Видео
01:13
Назван способ уничтожить гиперзвуковой «Авангард»
Оружие
00:47
Россия и Китай нашли «ахиллесову пяту» США
Экономика США
03:20
Путин дал добро на новый мегамост
Политика
00:40
Трамп обрушил рубль
Экономика Рынки
02:38
Голикова сообщила о новых сроках индексации пенсий
Личный счет Экономика
03:26
За «Слава Украине» бойцу в Донбассе сломали челюсть
Украина В мире
01:00
Бузова попала в аварию
Шоу-бизнес
02:20
Россия стянула военную технику к западным рубежам
Армия Войска
00:56
Умер советник Путина
Политика Другое
02:57
Израиль сбил самолет
Армия Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение