Маршруты из Горно-Алтайска в Челябинск и Новосибирск субсидируют — Полетаев

Владимир Полетаев рассказал Евгению Дитриху о том, что Республика Алтай является популярным направлением внутреннего и въездного туризма, но рост турпотока и привлечение инвестиций сдерживаются ограниченной транспортной доступностью региона.

По словам сенатора, необходимо расширить маршрутную сеть аэропорта Горно-Алтайска и субсидировать авиатарифы из федерального бюджета. Также Владимир Полетаев рассказал, что жители региона жалуются на дороговизну авиабилетов.

«В ходе встречи с министром была достигнута договоренность о включении Республики Алтай в перечень удаленных и труднодоступных территорий и субсидировании перелетов в Горно-Алтайск в первоочередном порядке», — сообщил Владимир Полетаев.