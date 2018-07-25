СМИ узнали о возможном подорожании цен на авиабилеты 

Российские авиакомпании предупредили, что цены на билеты неизбежно подорожают из-за увеличения транспортного сбора.
Авиабилеты и туры в России в ближайшее время должны «неизбежно подорожать», пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на «Аэрофлот».
Из письма российской авиакомпании стало известно, что в связи со скачком цен на топливо на 20% весной, с 26 июля «Аэрофлот» повысит топливный сбор на всех внутренних рейсах. Так, для эконом— и комфорт-класса подорожание составит 200 рублей, а для бизнес-класса — 400 рублей.
Как пишет издание, по данным источника, если текущая тенденция продолжится, то в зимнем сезоне билеты в пакетных турах подорожают на 10%.
Отмечается, что в OneTwoTrip и Biletix также подтвердили получение письма от «Аэрофлота», отметив, что за свой счет компенсировать увеличение сбора не будут. О повышении топливных сборов на 20-40 евро заявили и в Qatar Airways.
При этом реагировать на скачок цен на топливо намерены не все авиаперевозчики. К примеру, «Северный ветер» и Azur Air заверяют, что не будут увеличивать стоимость билетов. А UTair собирается поддержать «одинаковый уровень сбора».