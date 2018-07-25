СМИ узнали о возможном подорожании цен на авиабилеты

Российские авиакомпании предупредили, что цены на билеты неизбежно подорожают из-за увеличения транспортного сбора.

Из письма российской авиакомпании стало известно, что в связи со скачком цен на топливо на 20% весной, с 26 июля «Аэрофлот» повысит топливный сбор на всех внутренних рейсах. Так, для эконом— и комфорт-класса подорожание составит 200 рублей, а для бизнес-класса — 400 рублей.

Как пишет издание, по данным источника, если текущая тенденция продолжится, то в зимнем сезоне билеты в пакетных турах подорожают на 10%.

Отмечается, что в OneTwoTrip и Biletix также подтвердили получение письма от «Аэрофлота», отметив, что за свой счет компенсировать увеличение сбора не будут. О повышении топливных сборов на 20-40 евро заявили и в Qatar Airways.