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Анжеро-Судженск получит 70 млн рублей на ремонт дорог
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Анжеро-Судженск получит 70 млн рублей на ремонт дорог 

АиФ Кузбасс 1 час назад
Фото: АиФ Кузбасс
Врио губернатора Сергей Цивилев посетил Анжеро-Судженск и пообщался с главой города.
По информации пресс-службы областной администрации, глава региона начал осмотр с улицы Крестьянской. где дорожное покрытие страдает от грузового транспорта. На ремонт дороги будет направлено 13,5 млн рублей. Всего же на ремонт дорог в Анжеро-Судженске будет выделено 70 млн рублей.
Кроме того, Сергей Цивилев обсудил с главой города Дмитрием Ажичаковым строительство школы в III микрорайоне Восточного района. Глава Анжеро-Судженска рассказал, что в настоящее время ведутся проектные работы. Цивилев отметил, что будущая школа должна отвечать всем современным требованиям. Также врио губернатора посетил современный детский сад «Город детства», которые ждет воспитанников в сентябре 2018 года. Сад рассчитан на 150 детей, 38 мест — для детей от 1 года до 3 лет.
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