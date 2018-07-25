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Закон о лицензировании биомедицинских клеточных продуктов принят Госдумой
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Закон о лицензировании биомедицинских клеточных продуктов принят Госдумой 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Нижняя палата парламента в ходе заседания приняла в третьем, окончательном, чтении закон, предусматривающий лицензирование производства биомедицинских клеточных продуктов (БМКП).
«Предусматривается внесение изменений в федеральные законы «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», «О лицензировании отдельных видов деятельности» в целях соотнесения отдельных положений указанных федеральных законов с нормами, установленными федеральным законом «О биомедицинских клеточных продуктах», в части государственного контроля в сфере обращения биомедицинских клеточных продуктов и лицензирования деятельности по их производству», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Кроме того, документ вносит изменения в ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ», включая в понятие «медицинские отходы» отходы, образующиеся при обращении БМКП.
На рассмотрение Госдумы инициативу внесло правительство РФ.
Данный законопроект подготовлен в связи с принятием ФЗ «О биомедицинских клеточных продуктах». Согласно принятому закону, донорство биоматериала будет возможно только с согласия донора, а клинические испытания клеточных продуктов — с согласия испытуемых. Запрещается использовать для производства биомедицинских клеточных продуктов эмбрионы человека.
К биомедицинским клеточным продуктам относятся продукты, содержащие выращенные живые клетки человека, однако это понятие не касается технологий, связанных с вопросами репродукции (искусственное оплодотворение) и трансплантологии.
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