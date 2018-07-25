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На биомедицинские продукты заведут досье
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На биомедицинские продукты заведут досье 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
25 июля на пленарном заседании Госдумы депутаты рассмотрят в третьем чтении поправки в ряд федеральных законов, связанных с оборотом биомедицинских клеточных продуктов.
В частности, законопроектом предусматривается внесение изменений в федеральные законы «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», «О лицензировании отдельных видов деятельности», которые предусматривают введение государственного контроля в сфере обращения биомедицинских клеточных продуктов и лицензирования деятельности по их производству.
Вопрос этот тесно связан с возможностью донорства органов, по которому в обществе идёт большая дискуссия. Чтобы поставить заслон на пути злоупотреблений, когда органы умершего использовали в качестве донорского материала без его согласия или согласия его родственников, документ предполагает введение регистрационного досье на биомедицинский клеточный продукт.
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