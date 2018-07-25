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Цветущие поля гречихи в провинции Гуйчжоу
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Цветущие поля гречихи в провинции Гуйчжоу 

ИА Синьхуа 1 час назад
Фото: ИА Синьхуа
Вэйнин /пров. Гуйчжоу/, 24 июля /Синьхуа/ — Этим летом в Вэйнин-И-Хуэй-Мяоском автономном уезде провинции Гуйчжоу /Юго-Западный Китай/ на полях площадью около 200 га зацвела гречиха. Фотографии Синьхуа/Ян Вэньбинь
Вэйнин /пров. Гуйчжоу/, 24 июля /Синьхуа/ — Этим летом в Вэйнин-И-Хуэй-Мяоском автономном уезде провинции Гуйчжоу /Юго-Западный Китай/ на полях площадью около 200 га зацвела гречиха. Фотографии Синьхуа/Ян Вэньбинь
Вэйнин /пров. Гуйчжоу/, 24 июля /Синьхуа/ — Этим летом в Вэйнин-И-Хуэй-Мяоском автономном уезде провинции Гуйчжоу /Юго-Западный Китай/ на полях площадью около 200 га зацвела гречиха. Фотографии Синьхуа/Ян Вэньбинь
Вэйнин /пров. Гуйчжоу/, 24 июля /Синьхуа/ — Этим летом в Вэйнин-И-Хуэй-Мяоском автономном уезде провинции Гуйчжоу /Юго-Западный Китай/ на полях площадью около 200 га зацвела гречиха. Фотографии Синьхуа/Ян Вэньбинь
Вэйнин /пров. Гуйчжоу/, 24 июля /Синьхуа/ — Этим летом в Вэйнин-И-Хуэй-Мяоском автономном уезде провинции Гуйчжоу /Юго-Западный Китай/ на полях площадью около 200 га зацвела гречиха. Фотографии Синьхуа/Ян Вэньбинь
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