Цветущие поля гречихи в провинции Гуйчжоу

Вэйнин /пров. Гуйчжоу/, 24 июля / Синьхуа / — Этим летом в Вэйнин-И-Хуэй-Мяоском автономном уезде провинции Гуйчжоу /Юго-Западный Китай / на полях площадью около 200 га зацвела гречиха. Фотографии Синьхуа/Ян Вэньбинь

Вэйнин /пров. Гуйчжоу/, 24 июля /Синьхуа/ — Этим летом в Вэйнин-И-Хуэй-Мяоском автономном уезде провинции Гуйчжоу /Юго-Западный Китай/ на полях площадью около 200 га зацвела гречиха. Фотографии Синьхуа/Ян Вэньбинь

Вэйнин /пров. Гуйчжоу/, 24 июля /Синьхуа/ — Этим летом в Вэйнин-И-Хуэй-Мяоском автономном уезде провинции Гуйчжоу /Юго-Западный Китай/ на полях площадью около 200 га зацвела гречиха. Фотографии Синьхуа/Ян Вэньбинь

Вэйнин /пров. Гуйчжоу/, 24 июля /Синьхуа/ — Этим летом в Вэйнин-И-Хуэй-Мяоском автономном уезде провинции Гуйчжоу /Юго-Западный Китай/ на полях площадью около 200 га зацвела гречиха. Фотографии Синьхуа/Ян Вэньбинь

Вэйнин /пров. Гуйчжоу/, 24 июля /Синьхуа/ — Этим летом в Вэйнин-И-Хуэй-Мяоском автономном уезде провинции Гуйчжоу /Юго-Западный Китай/ на полях площадью около 200 га зацвела гречиха. Фотографии Синьхуа/Ян Вэньбинь