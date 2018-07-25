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СМИ: Россия и Китай обнаружили «самую большую слабость» США
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СМИ: Россия и Китай обнаружили «самую большую слабость» США 

RT на русском 11 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Россия и Китай обнаружили «самую большую слабость США», которая заключается в американских облигациях. Об этом пишет Bussiness Insider.
Издание утверждает, что Москва с апреля по май 2018 года сократила активы в облигациях государственного займа США с $96 млрд до $15 млрд, и это привело к росту процентных ставок в Соединённых Штатах.
Отмечается, что рост процентных ставок вызывает недовольство президента США Дональда Трампа, который недавно заявил, что это «ущемляет всё то, чего мы (власти США. — RT) достигли». В статье указывается, что дорогие кредиты ограничивают рост экономики США.
Также издание подчёркивает, что сокращение активов в американских ценных бумагах позволяет российской стороне укрепить рубль и диверсифицировать валютные резервы.
Как отмечает BI, «некоторые эксперты оценивают такой подход России как целенаправленную атаку на ахиллесову пяту США».
При этом сообщается, что экономика США пострадает гораздо сильнее, если от американских бумаг начнёт избавляться Китай.
Ранее член-корреспондент РАЕН и эксперт по геополитике Константин Соколов в беседе с изданием «ПолитЭксперт» оценил выход России из числа основных держателей госдолга США.
RT на русском: последние новости
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