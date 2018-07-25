Business Insider: Россия и Китай нашли экономическую уязвимость США

Россия и Китай нашли «ахиллесову пяту» США , сокращая вложения в американские облигации, сообщает Business Insider.

По информации издания, с апреля по май Россия сократила активы в американских облигациях государственного займа с $96 млрд до $15 млрд, это привело к росту процентных ставок в США. Дорогие кредиты, отмечает Business Insider, ограничивают рост экономики США.

Среди причин, по которым Россия отказывается от американских облигаций, издание называет санкции, которые влияют на торговлю ценными бумагами. Помимо этого, такое сокращение активов позволяет укрепить рубль и диверсифицировать валютные резервы.

Пекин, по мнению издания, представляет для США большую угрозу. Сокращение вложений Китая грозит серьезными последствиями для экономики США.