В Дальневосточной пожарно-спасательной академии — первые выпускники

В 2013 году на острове Русском вырос целый академгородок: учебный корпус, общежитие, библиотека, учебные полигоны, спорткомплекс.

Там — идеальный порядок, современное техническое вооружение, физически выносливые и всегда собранные курсанты, готовые справиться с широким спектром экстремальных ситуаций. Дальневосточная академия — филиал Санкт-Петербургского университета ГПС МЧС России. В минувшую субботу по Корабельной набережной Владивостока торжественно прошли первые ряды её молодых лейтенантов — специалистов пожарной службы и спасателей. В подробности жизни учебного заведения посвятил начальник академии, полковник внутренней службы Алексей Аникеев.

Неслабый отбор

— Алексей Алексеевич, не каждый обыватель подозревает о существовании академии…

— На деле про нас знают во всех все девяти субъектах Дальневосточного федерального округа. Мы готовим будущих офицеров МЧС России для обеспечения деятельности в Магадане , на Камчатке, в Сахалинской и Амурской области Хабаровском крае . Нигде более на просторах ДВФО подобного образовательного учреждения нет, ближайшая от нас — Сибирская пожарно-спасательная академия.

— По каким направлениям проходит обучение?

— Все 45 первых выпускников имеют диплом инженеров пожарной безопасности, кроме того, они аттестованы как спасатели — имеют право выполнять спасательные и аварийно-восстановительные работы в случае возникновения ЧС. Наши ребята прошли полный курс обучения в направлении дополнительного профобразования, аттестованы специальной комиссией министерства. В академии создана и активно работает аэромобильная группировка из 50 человек. Курсанты дважды принимали участие в ликвидации последствий ЧС федерального значения — тайфунов «Гони» и «Лайонрок», за что получили ведомственные награды и большой практический опыт. Профессорско-преподавательский состав на 80% — люди в погонах, остальные — гражданские лица, большинство имеют учёную степень. По всем стандартам академия соответствует своему названию и поставленным задачам.

— Кто стремится в спасатели, пожарные — на опасные профессии, очень нужные людям?

— Спектр большой: дети, идущие по стопам родителей, молодые люди, у которых сильна внутренняя мотивация, многие занимаются в секциях, в том числе овладевают основами пожарно-спасательного спорта. Требования к абитуриентам у нас достаточно жёсткие по сравнению с гражданскими вузами. Прежде всего, отменное здоровье: каждый кандидат проходит военно-врачебную комиссию, где должен быть аттестован по первой категории, психодиагностическое обследование. ЕГЭ принимается по трём дисциплинам — математике, русскому языку и физике. Кроме того, поступающие дополнительно сдают экзамены по математике и физподготовке. Из всего складываются баллы. Конкурс в академию — более семи человек на место. В прошлом году пять золотых медалистов со всего ДВФО подали документы.

— А если круглые пятерки и сто баллов по ЕГЭ, но слабое здоровье?

— У военно-врачебной комиссии чёткие критерии, ведь учёба связана с большими физическими нагрузками: работой на высоте, в специальных аппаратах, в непригодной для дыхания воздушной среде и так далее.

— Армейские офицеры сетуют, что молодёжь нынче хлипкая, неприспособленная к нагрузкам.

— Если сравнивать мои курсантские годы и нынешние, то сейчас многие процессы облегчены техническими средствами. Главное, на начальном этапе преодолеть минимальные требования по физической подготовке — подтягивание, 3-километровый кросс. Если молодой человек ведёт активный образ жизни, то это ему по силам. Для дальнейшего развития в стенах учебного заведения созданы все условия. Это работа ежедневная и кропотливая. Как правило, ко второму курсу меньше 15 раз никто из парней не подтягивается.

— Девушки есть в ваших рядах?

— Не более 10% от всех курсантов, это определяется потребностью региона в женских кадрах. Допустим, в структуре пожарнадзора представители прекрасной половины вполне могут себя реализовать. Программа обучения для девушек ничем не отличается от общей, правда, несколько щадящие спортивные нормативы.

Дым и лава

— Учёба не просто за партами проходит?

— Навыки отрабатываются в учебно-спортивном комплексе академии, на специальных полигонах, где используется аварийно-спасательное оборудование, инструменты.

Для проверки курсантов на физическую и психологическую устойчивость в условиях пожара применяется тренажёр «дымокамера», занятия проходят в учебно-тренировочном комплексе «Лава», который предполагает борьбу с открытым пламенем. В течение 15-20 минут при высоких температурах будущим пожарным необходимо выполнить различные упражнения, найти и вынести пострадавшего из задымленного помещения. Сложности добавляют искусственные преграды и абсолютное незнание планировки помещения. Кроме того, курсанты проходят практику в действующих пожарно-спасательных частях Приморья. Правда, есть ограничения: ребят не допускают в огонь, на большую высоту. Это право они получают на выходе, после аттестации министерской комиссией.

— А в свободное время курсанты чем занимаются?

— Творчеством, у нас свои коллективы художественной самодеятельности — вокальные и танцевальные. Курсанты активно участвует в лиге КВН Приморья среди вузов, занимая призовые места. Спортивных мероприятий провели порядка 60. Дважды команды академии становились чемпионами России по пожарно-прикладному спорту по боевому развертыванию, причём отличились и юноши, и девушки. Наша гордость — спортивный комплекс, отвечающий стандартам проведения мировых соревнований. В 2013 г. сборная МЧС перед Олимпиадой в Корее проводила тренировки на нашей базе. Курсанты академии посещают подшефный детский дом во Владивостоке, навещают ветеранов, помогают детям-инвалидам, участвуют в масштабных праздниках, благоустройстве города, олимпиадах по истории, иностранному языку. Нашлись таланты и для конкурса чтецов. Жизнь казарменная, но весьма разнообразная.

— Но режим-то строгий?

Без этого никак. Если студент гражданского вуза может пропустить лекцию без уважительной причины, то у нас такая ситуация недопустима. Распорядок дня расписан по минутам. В субботу — время культпросвета: посещение музеев, театров, кино, океанариума. Знакомство с историей и достопримечательностями Приморского края проходит на должном уровне.

— Как ребята справились на ЧС во время тайфунов «Гони» и «Лайонрок»?

— Курсанты около месяца работали в нескольких деревнях Приморья, устраняя последствия стихии. По колено, по пояс в воде снимали с крыш животных и людей и отводили в безопасное место, восстановили много частных домов. Сельчане благодарили со слезами на глазах. Добавлю, что наши специалисты готовы оказать в экстремальной ситуации и первую психологическую помощь.

— Рыбаков весной с плывущих льдин снимали?

— Если окажут такую честь, достанем и со льдины. Как правило, этим занимается госинспекция по маломерным судам. Профилактику среди любителей зимней рыбалки проводим, объясняем, где тонкий лёд, а какие места больше подходят для безопасной ловли.

— Чем отличается новое поколение спасателей от предыдущих?

— Технологии идут вперёд, средства спасения совершенствуются — от пожарно-технического вооружения до электронных систем, которые предупреждают, сокращают время прибытия пожарных. И всё-таки на первое место я бы поставил внутреннее призвание — потребность людям помогать. Немаловажное значение имеют и социальные гарантии, воинское звание, денежное довольствования. В Приморье наш выпускник, лейтенант будет получать 50 тысяч рублей, на Камчатке и Магадане — больше. Курсанты находятся на полном государственном обеспечении, получают стипендию.

— Каковы главные достижения первой пятилетки?

— Начиная с нуля, мы получили огромнейший опыт, прошли полностью цикл обучения. Все 45 курсантов стали выпускниками, защитив дипломные работы, сдав аттестацию, госэкзамены. Средний балл превысил «4». Будем улучшать результаты, следуя традициям Санкт-Петербургского университета, за плечами которого 112-летняя история.

ДОСЬЕ