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Правительство Японии распорядилось повысить кибернетическую безопасность страны
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Правительство Японии распорядилось повысить кибернетическую безопасность страны 

ТАСС 18 минут назад
ТОКИО, 25 июля. /ТАСС/. Правительство Японии считает необходимым повышать кибернетическую безопасность страны. Об этом в среду заявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга на заседании штаба кибернетической безопасности при правительстве страны.
"Продолжается интеграция кибернетического пространства и пространства реального, и повышается угроза, что кибернетические атаки могут привести к серьезным экономическим потерям", — цитирует его слова агентство Kyodo.
В прошлом году в Японии было отмечено более 3 млн краж компьютерной информации или попыток таких похищений, в том числе личных данных. Примерно шестая часть подобных преступлений была связана с попытками захвата секретных сведений о кредитных картах. Завладев ими, хакеры украли 17,6 млрд иен ($166 млн) — вдвое больше, чем в 2016 году.
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