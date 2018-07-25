Правительство Японии распорядилось повысить кибернетическую безопасность страны

ТОКИО, 25 июля. / ТАСС /. Правительство Японии считает необходимым повышать кибернетическую безопасность страны. Об этом в среду заявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга на заседании штаба кибернетической безопасности при правительстве страны.

"Продолжается интеграция кибернетического пространства и пространства реального, и повышается угроза, что кибернетические атаки могут привести к серьезным экономическим потерям", — цитирует его слова агентство Kyodo.

В прошлом году в Японии было отмечено более 3 млн краж компьютерной информации или попыток таких похищений, в том числе личных данных. Примерно шестая часть подобных преступлений была связана с попытками захвата секретных сведений о кредитных картах. Завладев ими, хакеры украли 17,6 млрд иен ($166 млн) — вдвое больше, чем в 2016 году.